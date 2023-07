Japão x Espanha: onde assistir ao vivo o jogo da Copa do Mundo Feminina desta segunda, 31

Nesta segunda-feira, 31, o Japão enfrenta a Espanha, às 4h, no estádio Estádio Regional de Wellington, na Nova Zelândia. A partida ocorre durante a fase de grupos da Copa do Mundo Feminina 2023.

Classificadas, as duas seleçõe se enfrentam para definir o primeiro lugar do Grupo C.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo Japão x Espanha da Copa do Mundo Feminina 2023 hoje?

O jogo desta segunda-feira, 31, às 4h, entre Japão e Espanha terá transmissão ao vivo no SporTV, CazéTV (Youtube e Twitch) e FIFA+.

Como assistir o jogo Japão x Espanha online?

A partida será transmitida pelo pelo YouTube, na CazéTV (Youtube e Twitch) e FIFA+.