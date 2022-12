Japão x Croácia: streaming japonês que transmite a Copa restringe acesso após pico de audiência

A Abema TV, da CyberAgent, serviço de streaming que transmite as partidas da Copa do Mundo no Japão terá que restringir o acesso dos telespectadores à partida entre a seleção japonesa e a Croácia após ter registrado um pico de audiência nos últimos jogos.

Os telespectadores foram avisados no último fim de semana que a entrada para assistir ao jogo Japão x Croácia, ao meio-dia desta segunda-feira (horário de Brasília) pode ser restrita para garantir um serviço estável.

A Abema detém os direitos de transmissão da Copa do Catar no Japão, e o progresso inesperado da seleção nacional para a fase de mata-mata desencadeou um entusiasmo inédito entre os torcedores japoneses.

A rede de streaming voltada para jovens atingiu um novo pico de uso na sexta-feira após o jogo da seleção japonesa contra a Espanha, que foi transmitido às 4h (hora local), disse o presidente da CyberAgent, Susumu Fujita, em um post no Twitter.

A CyberAgent, com sede em Tóquio, é mais conhecida por seu portfólio de videogames, como Uma Musume, e pode ter gasto até 20 bilhões de ienes (US$ 150 milhões) para garantir os direitos de transmissão da Copa do Mundo para a Abema, de acordo com Hiroko Sato, analista da Jefferies.

Suas transmissões também apresentam o ex-jogador de futebol nacional Keisuke Honda como comentarista. Seu serviço pode ser assistido em celulares, PCs e TVs conectadas. Os fãs japoneses também têm a opção de assistir por meio de uma transmissão regular na Fuji TV.

Embora extremamente populares, as transmissões ao vivo da Abema são gratuitas e os analistas questionam quanto do aumento atual a empresa será capaz de converter em usuários pagantes. A Abema registrou mais de 17 milhões de telespectadores na sexta-feira, disse a CyberAgent.

A CyberAgent adicionou servidores extras para atender à demanda da Copa do Mundo, mas prevê uma perda de telespectadores com o fim do torneio, disse um porta-voz.

- Espero que a maioria dos espectadores que instalaram o aplicativo para os jogos de futebol o excluam após o término do torneio e retornem a outros serviços de TV e streaming, como Netflix e YouTube - disse Yasuda.

