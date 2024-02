São Paulo vai rescindir contrato com James Rodríguez; entenda o motivo da saída

O período de James Rodríguez no São Paulo está chegando ao fim. Após uma reunião realizada nesta quarta-feira, 7, ficou decidido que o clube paulista e o meio-campista colombiano irão rescindir o contrato, por decisão do próprio jogador.

A crise entre o jogador e o tricolor se intensificou após James não acompanhar a equipe na viagem para a Supercopa do Brasil.

Dentre todos os jogadores, o colombiano foi o único a não se juntar ao time em Belo Horizonte. Ele decidiu permanecer na capital paulista ao tomar conhecimento de que não estaria na lista de jogadores para a final contra o Palmeiras.

A diretoria do São Paulo vai analisar os detalhes da rescisão, especialmente devido a algumas questões financeiras pendentes com o jogador colombiano. Essas pendências estão relacionadas às luvas na assinatura do contrato, que seriam um tipo de bônus, programadas para serem pagas de forma parcelada até dezembro de 2025.

James teria proposto ao Tricolor Paulista um acordo amigável, ou seja, sem a exigência do pagamento da multa rescisória, a qual está estipulada em R$ 215 milhões. Além disso, o jogador expressou o desejo de permanecer próximo à sua família.