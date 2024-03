Ituano x São Paulo: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Campeonato Paulista

Ituano e São Paulo se enfrentam neste domingo, 10, às 16h, no estádio Novelli Junior, em Itu, interior de São Paulo. A partida é válida pelo Paulistão e terá transmissão da TV Record e Paulistão Play.

Após empate com o Palmeiras na última rodada, o São Paulo entra em campo buscando retomar as vitórias. A equipe é líder do grupo 4 e precisa vencer para ir a fase de mata-mata, pois em caso de empate ou derrota, terá que contar com o resultado dos jogos de Novorizontino e São Bernardo, segundo e terceiro do grupo, respectivamente.

Já o Ituano, que já não tem mais chances de classificação e já está rebaixado, espera com o apoio do seu torcedor termina bem a participação no campeonato.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo do São Paulo hoje pelo Paulistão

este domingo , às 16h, Ituano e São Paulo terá transmissão ao vivo na TV Record e Paulistão Play. O jogo dentreterá transmissão ao vivo na

Como assistir online o jogo do São Paulo hoje?

A partida será transmitida pela plataforma de streaming Paulistão Play.

Provável escalação do Ituano

Jefferson Paulino; Léo Duarte, Claudinho, Marcel e Jonathan Silva; Miquéias, José Aldo e Person; Vinícius Paiva, Pablo e Salatiel

Provável escalação do São Paulo