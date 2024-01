Ituano x Corinthians: onde assistir, escalações e horários do jogo pelo Campeonato Paulista

Corinthians e Ituano se enfrentam nesta quarta-feira, 24, às 19h30, no estádio Novelli Júnior, em Itu (SP). A partida é válida pelas segunda rodada do Campeonato Paulista.

É a primeira vez que as equipes se enfrentam desde as quartas de final do Campeonato Paulista de 2023, quando o Ituano, conhecido como Galo de Itu, venceu o Corinthians nos pênaltis, em uma partida realizada na Neo Química Arena.

O Ituano entra em campo em busca de recuperação após uma estreia desfavorável, sofrendo uma derrota por 2 a 0 para o São Bernardo. Esse resultado colocou o Galo de Itu na última posição da competição, ocupando o Grupo A, enquanto Santos e Portuguesa lideram o grupo com três pontos cada.

Por outro lado, o Corinthians iniciou o campeonato com uma vitória por 1 a 0 sobre o Guarani. Esse resultado permitiu que a equipe assumisse a liderança do Grupo C do Estadual, superando Mirassol, Inter de Limeira e Bragantino.

Escalações do Ituano contra o Corinthians

Jefferson Paulino; Léo Duarte, Vialle, Marcel e Jonathan Silva; José Aldo, Yann Rolim e Eduardo Person; Pablo Diogo, Marlon (Marcelo Mineiro) e Salatiel.

Escalações do Corinthians contra o Ituano

Cássio; Fagner, Félix Torres, Caetano e Hugo; Raniele e Maycon; Matheus Araújo, Matías Rojas e Romero; Yuri Alberto.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo Ituano x Corinthians pelo Campeonato Paulista hoje

O jogo desta quarta-feira às 19h30 entre Ituano e Corinthians terá transmissão ao vivo no Paulistão Play e Cazé TV.

Como assistir o jogo do Corinthians online hoje?

A partida será transmitida pelo Premiere, que possui transmissão pelo Paulistão Play e pelo Cazé TV (Twitch e YouTube)

