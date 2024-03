Itália x Equador: onde assistir, horário e escalação do jogo do Amistoso

A seleção da Itália e do Equador se enfrentam neste domingo, 24, às 17h, no Red Bull Arena, em Nova Jersey, nos Estados Unidos. A partida é válida pelo Amistoso Internacional e terá transmissão do Sportv e Globoplay.

A Itália conseguiu uma vitória em seu primeiro jogo de 2024, apesar de algumas situações peculiares, ao derrotar a Venezuela por 2 a 1. Agora, a equipe Azzurra enfrentará outro desafio contra uma equipe sul-americana para fortalecer ainda mais o conjunto que irá à Alemanha defender o título da Eurocopa no meio do ano.

Em relação ao confronto com a Vinotinto, Luciano Spalletti não planeja fazer mudanças drásticas na formação inicial. A composição exata da equipe que o treinador italiano deseja colocar contra os equatorianos ainda não está definida, mas jogadores como Retegui, autor dos gols da vitória sobre a Venezuela, provavelmente estarão em campo.

O Equador também começou o ano de 2024 com uma vitória, derrotando a Guatemala. A equipe, que busca uma boa campanha nas Eliminatórias da Copa do Mundo, agora está focada em preparar o time para a disputa da Copa América, que também ocorrerá no meio do ano, nos Estados Unidos.

A escalação que Félix Sánchez pretende utilizar para o confronto entre Itália e Equador deverá contar com praticamente todas as principais peças em que a equipe confia, incluindo nomes conhecidos do público brasileiro, como Arboleda. A única ausência provável será a de Kevin Domínguez, que está lesionado.

Onde assistir ao vivo o jogo da Itália e Equador hoje pelo Amistoso Internacional?

O jogo deste domingo, às 17h , entre Itália e Equador terá transmissão ao vivo no Sportv e Globoplay.

Como assistir online o jogo da Itália e Equador hoje?

Você pode assistir a partida online pelo Globoplay.

Provável escalação da Itália

Alexander Domínguez; Joel Ordóñez, Arboleda e Léo Realpe; Julio Ortiz Cifuentes, Carlos Gruezo e Alan Minda; Jordy Caicedo, Jeremy Sarmiento e John Yeboah.

Provável escalação do Equador

Donnarumma, Scalvini, Buongiorno e Bastoni; Di Lorenzo, Barella, Jorginho e Udogie; Pellegrini, Chiesa e Raspadori.