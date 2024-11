Israel x Bélgica: onde assistir e horário pela UEFA Nations League

A partida entre Israel e Bélgica acontece neste domingo, 17 de novembro, às 16h45 (horário de Brasília), no Bozsik Stadion, em Budapeste, Hungria. O jogo é válido pela UEFA Nations League e terá transmissão ao vivo pelo Sportv.

Israel ocupa a quarta posição no Grupo A2, enquanto a Bélgica está na terceira colocação. Ambas as seleções buscam a vitória para melhorar suas posições e lutar por uma vaga na fase final da competição. A equipe belga, comandada pelo técnico Domenico Tedesco, conta com estrelas como Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku. Por outro lado, Israel aposta nos talentos de Manor Solomon e Eran Zahavi, sob a orientação do técnico Ran Ben Simon.

Onde assistir ao vivo Israel x Bélgica pela UEFA Nations League?

O jogo entre Israel e Bélgica terá transmissão ao vivo no Sportv, às 16h45 (horário de Brasília).

Como assistir online Israel x Bélgica hoje?

Você pode acompanhar a partida ao vivo e online pelo Globoplay, acessando a transmissão do Sportv.

*Este conteúdo foi gerado automaticamente com o uso de inteligência artificial.