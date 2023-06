Islândia x Portugal hoje: veja horário e onde assistir ao vivo

Islândia e Portugal se enfrentam nesta terça-feira, 20, às 15h45, no estádio Laugardalsvöllur, em Reykjavík, capital da Islândia. A partida é válida pelas quarta rodada das Eliminatórias da Eurocopa 2024.

Embalado pelos bons resultados, Portugal segue na liderança isolada do Grupo J com no ve pontos. Até o momento, a equipe não sofreu gols e coleciona três vitórias consecutivas, marcando ao todo 13 gols.

Para o confronto, o técnico Roberto Martinez não deve contar com o atacante Gonçalo Ramos, que teve uma lesão na coxa direita e foi dispensado.

Já a Islândia, que está em quinto lugar no grupo com apenas três pontos, precisa vencer para se recuperar na competição. A equipe perdeu Eslováquia por 2 a 1 na última rodada e somou apenas uma vitória.

Cristiano Ronaldo joga hoje?

Sim, Cristiano deve ser escalado pelo técnico Roberto Martinez.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo Islândia x Portugal hoje

O jogo desta terça-feira, às 15h45 entre Islândia x Portugal terá transmissão ao vivo no SporTV 4.

Como assistir o jogo da Portugal online?

A partida será transmitida pelo SporTV 4, que possui transmissão pela Globoplay.

