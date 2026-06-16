Esporte

Fase de grupos copa 2026

Iraque x Noruega: que horas e onde assistir ao vivo ao jogo da Copa do Mundo

Seleções estreiam pelo Grupo I da Copa do Mundo nesta terça-feira, 16; confira horário, transmissão e as prováveis escalações

O meio-campista iraquiano Amjad Attwan e o capitão da Noruega, camisa 9, Erling Braut Haaland (Stefano RELLANDINI e Karim JAAFAR / AFP)

O meio-campista iraquiano Amjad Attwan e o capitão da Noruega, camisa 9, Erling Braut Haaland (Stefano RELLANDINI e Karim JAAFAR / AFP)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 16 de junho de 2026 às 12h59.

As seleções do Iraque e da Noruega se enfrentam às 19h (de Brasília) desta terça-feira, 16, em Boston, nos Estados Unidos. A partida é válida pela primeira rodada do Grupo I da Copa do Mundo de 2026.

As equipes estão na mesma chave de França e Senegal.

Onde assistir ao jogo Iraque x Noruega hoje

A partida terá transmissão ao vivo pela CazéTV.

Que horas é o jogo Iraque x Noruega hoje

O confronto entre Iraque e Noruega começa às 19h (horário de Brasília), nesta terça-feira, 16.

Quem deve ganhar o jogo Iraque x Noruega?

O modelo estatístico da Fundação Getulio Vargas (FGV) simulou 100 mil partidas entre Iraque e Noruega, apontando cenário de clara vantagem para os noruegueses no jogo desta terça-feira, 16 de junho, pelo Grupo I.

Em termos gerais, a Noruega aparece com 70,7% de chance de vitória contra 11,8% do Iraque, enquanto o empate tem 17,5% de probabilidade.

O resultado mais provável, segundo o modelo detalhado por placares, é vitória norueguesa por 2 a 0, com 11,8% de probabilidade.

Em seguida aparecem vitória por 1 a 2 (11,8%), vitória por 0 a 2 (10,4%), vitória por 1 a 3 (9,2%) e vitória por 0 a 1 (8,2%).

O algoritmo usa inferência bayesiana, atualizando suas estimativas com base em todos os jogos internacionais desde janeiro de 2023, capturando o desempenho recente das equipes.

Prováveis escalações

Iraque

Ahmed Basil; Hussein Ali, Zaid Tahseen, Akam Hashem e Merchas Doski; Zaid Ismail, Amir Al-Ammari, Marko Farji e Ibrahim Bayesh; Ali Al-Hamadi e Aymen Hussein.

Técnico: Graham Arnold.

Noruega

Orjan Nyland; Julian Ryerson, Kristoffer Ajer, Torbjorn Heggem e David Wolfe; Patrick Berge, Fredrik Aursnes e Martin Odegaard; Antonio Nusa, Strand Larsen e Erling Haaland.

Técnico: Stale Solbakken.

Arbitragem

Árbitro: Pierre Atcho (Gabão)
Assistente 1: Boris Ditsoga (Gabão)
Assistente 2: Amos Abeigne Ndong (Gabão)
Quarto árbitro: Amin Mohamed (Egito)
VAR: Mahmoud Abouelregal (Egito)

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