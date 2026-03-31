Iraque x Bolívia: que horas e onde assistir ao jogo da repescagem da Copa do Mundo 2026

Iraque e Bolívia se enfrentam na madrugada desta quarta-feira, 1º de abril, no Estádio de Monterrey, no México, em mais um duelo decisivo da repescagem mundial que vale vaga na Copa do Mundo de 2026.

O confronto definirá qual das seleções garantirá lugar no Mundial.

Que horas assistir a Iraque x Bolívia?

A partida começa à 0h (meia-noite) do horário de Brasília, já na quarta-feira, 1º de abril.

Onde assistir a Iraque x Bolívia?

O jogo poderá ser assistido pela ESPN e Disney+.

Repescagem para a Copa do Mundo 2026

O Iraque chega ao confronto após avançar na quinta fase das eliminatórias asiáticas. A equipe comandada por Graham Arnold garantiu a classificação para a final da repescagem ao vencer os Emirados Árabes Unidos por 3 a 2 no placar agregado.

Já a Bolívia superou o Suriname por 2 a 1 na semifinal da repescagem mundial. A virada foi construída após a entrada do jovem Moisés Paniagua, que marcou um dos gols da partida.

A seleção boliviana tenta retornar à Copa do Mundo pela primeira vez desde 1994, enquanto o Iraque busca disputar o torneio novamente após sua única participação, em 1986.

Quem vencer o confronto garante vaga no Grupo I da Copa do Mundo de 2026, ao lado de França, Noruega e Senegal.