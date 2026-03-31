Iraque x Bolívia: que horas e onde assistir ao jogo da repescagem da Copa do Mundo 2026

Andrea Bocelli canta em sorteio da Copa do Mundo: governo americano quer levar mais brasileiros ao torneio (Roberto Schmidt/AFP/Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 31 de março de 2026 às 07h09.
Iraque e Bolívia se enfrentam na madrugada desta quarta-feira, 1º de abril, no Estádio de Monterrey, no México, em mais um duelo decisivo da repescagem mundial que vale vaga na Copa do Mundo de 2026.
O confronto definirá qual das seleções garantirá lugar no Mundial.
A partida começa à 0h (meia-noite) do horário de Brasília, já na quarta-feira, 1º de abril.
O jogo poderá ser assistido pela ESPN e Disney+.
O Iraque chega ao confronto após avançar na quinta fase das eliminatórias asiáticas. A equipe comandada por Graham Arnold garantiu a classificação para a final da repescagem ao vencer os Emirados Árabes Unidos por 3 a 2 no placar agregado.
Já a Bolívia superou o Suriname por 2 a 1 na semifinal da repescagem mundial. A virada foi construída após a entrada do jovem Moisés Paniagua, que marcou um dos gols da partida.
A seleção boliviana tenta retornar à Copa do Mundo pela primeira vez desde 1994, enquanto o Iraque busca disputar o torneio novamente após sua única participação, em 1986.
Quem vencer o confronto garante vaga no Grupo I da Copa do Mundo de 2026, ao lado de França, Noruega e Senegal.