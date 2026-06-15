Irã x Nova Zelândia: quem vai ganhar o jogo na Copa do Mundo?

O modelo estatístico da Fundação Getúlio Vargas (FGV) simulou 100 mil partidas entre Irã e Nova Zelândia, apontando cenário equilibrado com leve favoritismo iraniano no jogo do dia 15 de junho, pelo Grupo G.

Em termos gerais, o Irã aparece com 50,0% de chance de vitória contra 25,1% da Nova Zelândia, enquanto o empate tem 24,9% de probabilidade.

O que o modelo projeta para a estreia

O resultado mais provável, segundo o modelo detalhado por placares, é vitória do Irã por 1 a 0, com 11,6% de probabilidade. Em seguida aparecem empate por 1 a 1 com 11,4%, empate por 0 a 0 com 7,8%, vitória iraniana por 2 a 1 com 9,0% e vitória da Nova Zelândia por 0 a 1 com 7,8%.

O algoritmo usa inferência bayesiana, atualizando suas estimativas com base em todos os jogos internacionais desde janeiro de 2023, capturando o desempenho recente das equipes.