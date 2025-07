Internacional x Vitória: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

A partida entre Internacional e Vitória acontece neste sábado, 12 de julho, às 16h30, no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, e é válida pelo Campeonato Brasileiro. O jogo terá transmissão ao vivo pela Globo, Globoplay e Premiere.

O Internacional vive uma situação delicada no campeonato, ocupando a 17ª posição, dentro da zona de rebaixamento, com 11 pontos. O time precisa urgentemente da vitória para sair da área da degola e dar fim a um jejum de seis rodadas sem vencer.

O treinador Roger Machado contará com o retorno do goleiro Sergio Rochet, do zagueiro Vitor Gabriel e do atacante Carbonero. A única dúvida está na lateral esquerda, onde Bernabei ainda se recupera de lesão. Caso não esteja apto, Ramon será o titular.

Do outro lado, o Vitória também não vive bom momento, ocupando a 16ª posição com a mesma pontuação do Internacional, 11 pontos. O time não vence há seis jogos e vem de uma eliminação na Copa do Nordeste para o Confiança. Como consequência, Fábio Carille foi contratado para comandar a equipe e terá a missão de evitar o rebaixamento, além de buscar a reação no Brasileirão.

Onde assistir ao vivo o jogo do Internacional x Vitória hoje pelo Brasileirão?

O jogo deste sábado, 16h30, entre o Internacional e o Vitória terá transmissão ao vivo na Globo, Globoplay e Premiere.

Como assistir online o jogo do Internacional x Vitória hoje?

Você pode assistir à partida online pelo Globoplay e Premiere Play.

Escalações para Internacional x Vitória

Internacional

Rochet; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Ramon (Bernabei); Thiago Maia, Bruno Henrique e Alan Patrick; Wesley, Borré e Carbonero. Técnico: Roger Machado.

Vitória

Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Lucas Halter, Zé Marcos, Edu e Maykon Jesus; Willian Oliveira (Ronald), Ricardo Ryller (Baralhas) e Matheuzinho; Osvaldo (Erick) e Renato Kayzer. Técnico: Fábio Carille.