Internacional x Vasco: veja onde assistir, horário e escalações pelo Brasileirão

Neste domingo, 27 de julho, o Internacional recebe o Vasco no Beira-Rio, em Porto Alegre (RS), às 18h30, em partida válida pela 17ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

O confronto é importante para as duas equipes, que buscam melhorar suas posições na tabela.

Como chega o Internacional?

O Internacional vem de uma vitória fora de casa por 2 a 1 contra o Santos, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após a pausa para a Copa do Mundo de Clubes, o time de Roger Machado conseguiu três vitórias consecutivas – sobre Vitória, Ceará e Santos – e subiu da 17ª posição para a 10ª, com 20 pontos. Com o confronto contra o Fluminense na próxima quarta-feira (30), pelas oitavas de final da Copa do Brasil, o técnico pode optar por poupar alguns jogadores, como os laterais Aguirre e Bernabei e o meia Alan Patrick. Além disso, o zagueiro Vitão está suspenso por conta do terceiro cartão amarelo e não poderá atuar.

Como chega o Vasco?

O Vasco vive um momento de pressão, pois não vence desde sua participação no Mundial de Clubes. Desde então, o time acumulou duas derrotas (para Botafogo e Independiente del Valle, com goleada) e dois empates (contra Grêmio e Independiente del Valle novamente), além da eliminação na Copa Sul-Americana. A equipe comandada por Fernando Diniz precisa urgentemente de uma vitória para recuperar a confiança e a estabilidade na temporada. O Vasco terá o desfalque do zagueiro João Victor, que está suspenso por ter levado o terceiro cartão amarelo.

Onde assistir ao vivo o jogo do Internacional x Vasco hoje pelo Brasileirão?

O jogo deste domingo, 18h30, entre Internacional e Vasco terá transmissão ao vivo pela Record, CazéTV e Premiere.

Como assistir online o jogo do Internacional x Vasco hoje?

Você pode assistir à partida online pelo CazéTV no YouTube ou pelo Premiere Play.

Escalações possíveis para o jogo de hoje

Internacional

Rochet (Ivan); Aguirre (Benítez), Mercado, Victor Gabriel e Bernabei (Ramon); Thiago Maia, Bruno Henrique e Alan Patrick (Bruno Tabata); Wesley, Rafael Borré e Carbonero. Técnico: Roger Machado

Vasco