Internacional x São Paulo: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Neste domingo, 3 de agosto, o Internacional recebe o São Paulo no Beira-Rio, em Porto Alegre, às 20h30, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será transmitida ao vivo pelo Prime Video.

O Internacional vem de uma boa sequência no Brasileirão, com três vitórias e um empate nos últimos quatro jogos, subindo para a 10ª posição.

No entanto, o time saiu derrotado por 2 a 1 contra o Fluminense na Copa do Brasil e a torcida tem questionado o desempenho recente. Para o confronto, o técnico Roger Machado conta com a chegada de Alan Rodríguez, que foi regularizado e pode estrear. Já o zagueiro Vitão, suspenso por duas partidas, é desfalque certo, e Clayton Sampaio deve formar a dupla de zaga com Victor Gabriel.

O São Paulo, por sua vez, vive excelente fase sob o comando de Hernán Crespo, com quatro vitórias seguidas, sendo três delas no Campeonato Brasileiro e uma na Copa do Brasil. No entanto, o time sofre com desfalques importantes: Alan Franco e Ferreirinha estão suspensos por cartões amarelos, enquanto o lateral Wendell está fora após lesão na coxa esquerda. Enzo Díaz deve ser titular na ala, e Luciano, com três gols e três assistências nos últimos cinco jogos, é um dos principais nomes da equipe.

Onde assistir ao vivo o jogo entre Internacional e São Paulo hoje pelo Brasileirão?

O jogo entre Internacional e São Paulo terá transmissão ao vivo pelo Prime Video, às 20h30.

Como assistir online o jogo entre Internacional e São Paulo hoje?

Você pode assistir à partida online pelo Prime Video, caso seja assinante.

Escalação do Internacional para o jogo contra o São Paulo

A provável escalação do Internacional é: Rochet; Aguirre (Alan Benítez), Clayton Sampaio, Victor Gabriel e Bernabei; Thiago Maia e Bruno Henrique (Alan Rodríguez); Wesley, Alan Patrick e Carbonero; Rafael Borré. Técnico: Roger Machado.

Escalação do São Paulo para o jogo contra o Internacional

A provável escalação do São Paulo é: Rafael; Ferraresi, Arboleda e Sabino; Cédric, Bobadilla, Marcos Antônio, Alisson e Enzo Díaz; Luciano e André Silva. Técnico: Hernán Crespo.