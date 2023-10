Internacional x Santos: onde assistir, escalações e horário do jogo pelo Brasileirão

Internacional e Santos se enfrentam neste domingo, 22, às 18h30, no estádio Beira Rio, Rio Grande do Sul. A partida é válida pela 28ª rodada do Brasileirão Série A.

Após derrota para o Bragantino em casa na última rodada, o Santos busca retomar o caminho das vitórias para sair da zona de rebaixamento. O Peixe é o primeiro clube da zona com a mesma pontuação que o Vasco, 16ª colocado.

Já o Inter, também busca vencer para atingir a parte de cima da tabela. A equipe é a 12ª colocada e está a três pontos do 11º colocado, o São Paulo.

Escalação do Internacional contra o Santos

Keiller; Hugo Mallo (Bustos), Vitão, Mercado e Dalbert; Gabriel (Rômulo), Mauricio, Bruno Henrique e Wanderson; Alan Patrick e Luiz Adriano

Escalação do Santos contra o Internacional

João Paulo; Lucas Braga, Joaquim, João Basso, Dodô e Kevyson; Rodrigo Fernández, Jean Lucas e Lucas Lima; Maxi Silvera e Marcos Leonardo

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo do Santos hoje pelo Brasileirão?

O jogo deste domingo, às 16h, entre Internacional x Santos terá transmissão exclusiva na TV Globo e Premiere

Como assistir online Internacional x Santos hoje?

Você pode assistir a partida online através do Premiere, através da Amazon Prime Video e Globoplay.

Qual é o próximo jogo do Internacional ?

26/10 - Vasco da Gama x Internacional - Brasileirão Série A

Qual é o próximo jogo do Santos ?