Internacional x Metropolitano: veja horário e onde assistir ao vivo o jogo da Libertadores

Metropolitanos e Internacional se enfrentam nesta quinta-feira, 25, às 21h, no estádio Olímpico de La UCV, na Venezuela. A partida é válida pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores.

Com o outro resultado do grupo B, o Internacional tem a chance de assumir a liderança e dar um basta na crise que vive com um triunfo na noite de hoje.

Vindo de derrota no clássico Grenal e com demissões do diretor executivo e coordenador técnico, a diretoria respaldou o trabalho de Mano Menezes. São seis jogos sem vencer, com cinco derrotas seguidas, apenas três gols marcados e 13 sofridos.

Uma nova derrota contra o frágil Metropolitanos, que não venceu nenhuma partida na Libertadores, pode pior a situação da equipe. Com uma vitória e dois empates, o Inter tem cinco pontos com 55% de aproveitamento.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo Internacional x Metropolitanos

O jogo desta quinta-feira, às 21h, entre Internacional x Metropolitano terá transmissão na Paramount+.

Como assistir o jogo Internacional x Metropolitanos online?

Você pode assistir a partida online pelo aplicativo do Paramount+.

Quais são os próximos jogos do Internacional?

28/05 - Internacional x Bahia - Campeonato Brasileiro

