Internacional x Fluminense: onde assistir, escalações e horários do jogo pela Libertadores

Internacional e Fluminense se enfrentam nesta quarta-feira, 4, às 21h30, no estádio no Beira-Rio, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. A partida é válida pelo jogo de volta da semifinal na Copa Libertadores da América.

Em uma disputa intensa, Internacional e Fluminense chegam à semifinal da Libertadores com tudo igual: a última quarta-feira, no jogo de ida, os times fecharam o placar com empate de 2 a 2. Agora, quem vencer a partida de hoje garante a tão sonhada vaga na final contra o vencedor do jogo Palmeiras x Boca Juniors. Se o jogo empatar de novo, a decisão será decidida na cobrança de pênaltis.

O Internacional chega à partida depois de uma derrota por 2 a 0 do Galo, no Brasileirão. Mas a equipe está apostando na torcida do Beira-Rio para caminhar para a final da Libertadores: o clube espera encher o estádio com mais de 50 mil torcedores.

Já o Fluminense tem feito uma campanha mais fraca. O tricolor carioca teve somente duas vitórias nas últimas 15 partidas que disputou fora do Maracanã. No último jogo, o Flu perdeu por 3 a 0 do Cuiabá.

Escalações do Internacional contra o Fluminense

Fábio; Guga, Nino, Felipe Melo e Marcelo; André e Ganso (Alexsander); Arias, Keno, Cano e John Kennedy (Alexsander).

Rochet; Hugo Mallo, Vitão, Gabriel Mercado e Renê; Johnny e Charles Aránguiz; Maurício, Alan Patrick e Wanderson; Enner Valencia. Técnico: Eduardo Coudet.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo Internacional x Fluminense pela Libertadores hoje

O jogo desta quarta-feira às 21h30 entre Internacional e Fluminense terá transmissão ao vivo na Rede Globo e Paramount+.

Como assistir o jogo do Fluminense online hoje?

A partida será transmitida pelo Paramount+.

Quais são os próximos jogos do Fluminense ?

8/10 - Fluminense x Botafogo - Campeonato Brasileiro

18/10 - Fluminense x Corinthians - Campeonato Brasileiro

