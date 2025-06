Internacional x Fluminense: onde assistir ao vivo e horário do jogo pelo Brasileirão

O Internacional e o Fluminense se enfrentam neste domingo, 1º de junho, às 20h30, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS). A partida é válida pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro e terá transmissão ao vivo pelo Sportv (menos para o RS) e Premiere.

O Colorado volta a jogar em casa após a paralisação do campeonato por conta das enchentes no Rio Grande do Sul. Com apoio da torcida e atuando no Beira-Rio pela primeira vez desde abril, o Inter tenta somar pontos para se aproximar do G-4. Já o Fluminense busca recuperação após resultados irregulares e precisa vencer para subir na tabela.

Onde assistir ao vivo o jogo Internacional x Fluminense hoje pelo Brasileirão?

O jogo deste domingo, às 20h30, entre Internacional e Fluminense terá transmissão ao vivo no Sportv (menos para o RS) e no Premiere.

Como assistir online o jogo Internacional x Fluminense hoje?

Você pode assistir à partida online pelo Globoplay, com login de assinante do Sportv ou do Premiere.

Onde assistir ao vivo o jogo do Internacional hoje pelo Brasileirão?

O jogo deste domingo, às 20h30, entre Internacional e Fluminense terá transmissão ao vivo no Premiere e no Sportv (menos RS).

Como assistir online o jogo do Internacional hoje?

Você pode assistir à partida online pelo Globoplay, com acesso via Sportv ou Premiere.

*Este conteúdo foi gerado automaticamente com o uso de inteligência artificial.