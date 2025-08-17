Internacional x Flamengo: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

O Internacional e o Flamengo se enfrentam neste domingo, 17, às 18h30 (horário de Brasília), no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo no Premiere.
O Colorado, sob comando de Roger Machado, deve entrar em campo com uma equipe mista, já que a prioridade é a Libertadores. Apenas Rochet está confirmado como titular absoluto, enquanto Rafael Borré e Enner Valencia devem formar a dupla de ataque.
Já o Flamengo, comandado por Filipe Luís, chega embalado após a vitória no jogo de ida da Libertadores contra o próprio Inter e tende a utilizar força quase máxima, preservando apenas algumas peças.
Onde assistir ao vivo o jogo Internacional x Flamengo hoje pelo Brasileirão?
O jogo deste domingo, às 18h30, entre Internacional e Flamengo terá transmissão ao vivo no Premiere.
Como assistir online o jogo Internacional x Flamengo hoje?
Você pode assistir à partida online pelo Globoplay.
Prováveis escalações de Internacional x Flamengo
- Internacional: Rochet; Alan Benítez, Clayton Sampaio, Victor Gabriel, Pablo (Juninho); Richard, Bruno Henrique, Vitinho; Gustavo Prado, Borré, Valencia. Técnico: Roger Machado.
- Flamengo: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro; Jorginho, Allan, Arrascaeta; Plata, Bruno Henrique (Pedro), Samuel Lino. Técnico: Filipe Luís.
-
1/4
A Argentina é o maior campeão da Copa América, com 15 títulos desde 1921
(A Argentina é o maior campeão da Copa América, com 15 títulos desde 1921)
-
2/4
Por último, o Montevideo Wanderers só ganhou três vezes desde 1906 e foi vice 8
(Por último, o Montevideo Wanderers só ganhou três vezes desde 1906 e foi vice 8)
-
3/4
O Brasil fica em 2° lugar, com 9 títulos: 1919, 1922, 1949, 1989, 1997, 1999, 2004, 2007 e 2019
(O Brasil fica em 2° lugar, com 9 títulos: 1919, 1922, 1949, 1989, 1997, 1999, 2004, 2007 e 2019)
-
4/4
O Chile, Paraguai e Peru ficam em 3° lugar, com 2 títulos cada. Por último, Colômbia e México conseguiram 1 título cada
(O Chile, Paraguai e Peru ficam em 3° lugar, com 2 títulos cada. Por último, Colômbia e México conseguiram 1 título cada)