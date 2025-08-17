Esporte

Internacional x Flamengo: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Partida entre Internacional e Flamengo é válida pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 17 de agosto de 2025 às 09h44.

O Internacional e o Flamengo se enfrentam neste domingo, 17, às 18h30 (horário de Brasília), no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo no Premiere.

O Colorado, sob comando de Roger Machado, deve entrar em campo com uma equipe mista, já que a prioridade é a Libertadores. Apenas Rochet está confirmado como titular absoluto, enquanto Rafael Borré e Enner Valencia devem formar a dupla de ataque.

Já o Flamengo, comandado por Filipe Luís, chega embalado após a vitória no jogo de ida da Libertadores contra o próprio Inter e tende a utilizar força quase máxima, preservando apenas algumas peças.

Onde assistir ao vivo o jogo Internacional x Flamengo hoje pelo Brasileirão?

O jogo deste domingo, às 18h30, entre Internacional e Flamengo terá transmissão ao vivo no Premiere.

Como assistir online o jogo Internacional x Flamengo hoje?

Você pode assistir à partida online pelo Globoplay.

Prováveis escalações de Internacional x Flamengo

  • Internacional: Rochet; Alan Benítez, Clayton Sampaio, Victor Gabriel, Pablo (Juninho); Richard, Bruno Henrique, Vitinho; Gustavo Prado, Borré, Valencia. Técnico: Roger Machado.
  • Flamengo: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro; Jorginho, Allan, Arrascaeta; Plata, Bruno Henrique (Pedro), Samuel Lino. Técnico: Filipe Luís.
