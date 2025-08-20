Internacional x Flamengo: Onde assistir, horário e escalações do jogo pela Libertadores

Internacional e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira, 20 de agosto, às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, pela Copa Libertadores. A partida será transmitida ao vivo pela Globo, ESPN e Disney+.

Nos dois duelos anteriores, o time do técnico Roger Machado levou a pior contra o Flamengo, de Filipe Luís. O Inter perdeu a ida no torneio continental por 1 a 0, na última quarta-feira, 13, e também o confronto pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro por 3 a 1, no domingo, 17.

Para seguir vivo na competição, o Colorado precisa vencer por dois gols ou mais para avançar às quartas de final.

Após a vitória no jogo de ida no Maracanã, o Flamengo conta com o retorno importante de Arrascaeta, que cumpriu suspensão no confronto anterior. O técnico Filipe Luís também poderá contar com Danilo e De La Cruz, que estiveram em campo no jogo pelo Campeonato Brasileiro. A principal dúvida do técnico está no meio-campo, especialmente na vaga ao lado de Jorginho, entre Allan, que foi titular no primeiro jogo, e Saúl, que teve grande atuação no domingo.

Onde assistir ao vivo o jogo Internacional x Flamengo?

A partida entre Internacional e Flamengo, nesta quarta-feira, 20 de agosto, às 21h30 (horário de Brasília), terá transmissão ao vivo pela Globo, ESPN e Disney+.

Como assistir online o jogo Internacional x Flamengo?

Você pode assistir à partida online pelo ESPN e Disney+ no aplicativo ou site.

Prováveis escalações de Internacional x Flamengo:

Internacional (Técnico: Roger Machado)

Rochet; Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabei; Thiago Maia, Alan Benítez, Bruno Tabata e Alan Patrick; Ricardo Mathias e Wesley.

Flamengo (Técnico: Filipe Luís)

Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Jorginho, Allan (Saúl) e Arrascaeta; Samuel Lino, Pedro (Bruno Henrique) e Luiz Araújo.