Internacional x Botafogo: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

O Internacional recebe o Botafogo neste sábado, 4 de outubro, às 18h30, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. O duelo terá transmissão ao vivo pelo canal Premiere.

Com 29 pontos e na 15ª posição na tabela de classificação, Ramón e Emiliano Díaz vão para o terceiro jogo no comando do Internacional, o segundo no Beira-Rio. Os argentinos buscam a primeira vitória com o colorado, com o objetivo de afastar o time da zona de rebaixamento. O Alvirrubro está a quatro pontos do Vitória, primeira equipe do Z4.

Em 4º lugar, com 43 pontos, o Botafogo vem de vitória por 2 a 1 sobre o Bahia, no Engenhão, no meio da semana. A equipe de Davide Ancelotti terminou a rodada anterior permanecendo pela primeira vez na competição no G4, após superar o Fluminense por 2 a 0 no clássico. O time carioca visa se manter no topo da tabela.

Prováveis Escalações:

Internacional (Técnico: Ramón Díaz):

Anthoni;

Aguirre, Vitão, Gabriel Mercado e Bernabei;

Luis Otávio, Thiago Maia, Óscar Romero e Alan Patrick;

Rafael Borré e Carbonero.

Botafogo (Técnico: Davide Ancelotti):

Léo Linck;

Vitinho, Kaio, Barboza, Marçal (Alex Telles);

Marlon Freitas, Newton;

Santi Rodríguez, Savarino, Artur;

Arthur Cabral.

Onde assistir ao vivo o jogo do Internacional hoje pelo Brasileirão?

O jogo entre Internacional e Botafogo, neste sábado, 4 de outubro, terá transmissão ao vivo pelo canal Premiere.

Como assistir online o jogo do Internacional hoje?

Você pode assistir à partida online pelo serviço de streaming Premiere.