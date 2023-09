Internacional x Atlético-MG: onde assistir, horários e escalações do jogo pelo Brasileirão

O Internacional e o Atlético-MG se enfrentam neste sábado, 30, às 21h, no Estádio Beira-Rio, em Porto Algre, no Rio Grande do Sul. A partida é válida pela 25º rodada do Brasileirão.

Escalação do Internacional contra o Atlético-MG

Rochet; Hugo Mallo, Igor Gomes, Nico Hernández e Dalbert; Gabriel, Bruno Henrique, Matheus Dias e Wanderson; Lucca e Luiz Adriano. Técnico: Eduardo Coudet.

Escalação do Atlético-MG contra o Internacional

Everson; Mariano, Bruno Fuchs, Maurício Lemos e Guilherme Arana; Edenílson, Battaglia e Pedrinho; Paulinho, Pavón e Hulk. Técnico: Felipão.

Onde assistir ao vivo o jogo do Internacional hoje?

O jogo deste sábado, às 21h, entre Internacional x Atlético-MG terá transmissão ao vivo na Sportv e Premiere.

Como assistir online o jogo do Internacional hoje?

Você pode assistir a partida online pelo Globoplay.

Qual é o próximo jogo do Internacional?

04/10 - Internacional x Atlético-MG - Copa Libertadores

Qual é o próximo jogo do Atlético-MG?