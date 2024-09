Internacional prevê prejuízo e busca estabilidade financeira após enchentes no Rio Grande do Sul

O Internacional calcula um prejuízo de R$ 90 milhões devido aos impactos das enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul em maio de 2024. Quem revelou esses números foi o presidente do clube, Alessandro Barcellos, que também destacou os danos técnicos sofridos pela equipe ao não conseguir treinar no seu centro de treinamento e ser obrigada a jogar longe do Beira-Rio por várias rodadas.

Nos primeiros três meses de 2024, antes das enchentes, o Internacional havia registrado a adesão de 20 mil novos sócios, aumentando seu quadro social de 124 mil para 144 mil. Esse crescimento refletia a confiança e o engajamento da torcida no planejamento do clube, que contava com a manutenção da comissão técnica e do elenco, fortalecendo suas finanças em um período desafiador.

Impacto técnico e financeiro

No entanto, os objetivos planejados para 2024 foram interrompidos pelos impactos das enchentes. A equipe enfrentou uma série de desafios, como a quebra do processo de evolução, perda de foco, aumento dos custos operacionais e despesas extras para a recuperação das instalações, além de uma saída precoce de competições.

Alessandro Barcellos destacou que esses fatores afetaram diretamente as finanças do clube, resultando na estimativa de R$ 90 milhões de prejuízo. Esse valor inclui perdas patrimoniais, inadimplência dos sócios, diminuição da adesão de novos associados, perda de premiações e aumento dos gastos logísticos.

Recuperação financeira em meio aos desafios

Esse cenário contrasta com os resultados financeiros recentes do Internacional. Somente no ano passado, o clube conseguiu quitar R$ 175 milhões em compromissos de anos anteriores, embora o endividamento tenha continuado a crescer.

Agora, o presidente colorado acredita que é hora de virar a página e buscar a estabilidade financeira. "Estamos comprometidos em garantir a sustentabilidade financeira do Internacional, apesar dos desafios impostos, como a recente enchente. A adesão de novos sócios e a redução de custos são reflexos desse esforço contínuo. Com mais parcerias, buscamos novas fontes de receita e trabalhamos para que o clube se fortaleça cada vez mais, equilibrando dívidas e investindo no nosso futuro", afirma Barcellos.

Parceria com a Bain & Company

Em busca de novas fontes de receita, o clube contratou os serviços de consultoria da Bain & Company, renomada por sua atuação com grandes organizações esportivas. A ideia é estruturar um plano para se aproximar ainda mais dos torcedores e potencializar o crescimento das receitas orgânicas.

"Seguimos determinados a consolidar a nossa trajetória de crescimento e estabilidade, focando em mais eficiência, em novas oportunidades e parcerias que permitam ao clube continuar competitivo dentro e fora de campo", complementa Barcellos.