Internacional busca estabilidade financeira após enchentes que assolaram o Rio Grande do Sul

O Internacional calcula um prejuízo de R$ 90 milhões com os impactos das enchentes que assolaram o Rio Grande do Sul, em maio deste ano. Quem revelou esses números foi o presidente do clube, Alessandro Barcellos, que também citou para os danos técnicos que o time sofreu, ao não conseguir treinar em seu centro de treinamento, e se ver obrigado a jogar longe do Beira-Rio por muitas rodadas.

Nos primeiros três meses de 2024, antes da enchente que afetou a cidade e o clube, o Internacional havia registrado 20 mil novos sócios, ampliando seu quadro social de 124 mil para 144 mil. Este aumento demonstrava a confiança e o engajamento da torcida no planejamento para o ano, com a manutenção da comissão técnica e o elenco de atletas, fortalecendo as finanças do clube em um período desafiador.

Por outro lado, os objetivos previstos para 2024 precisaram ser interrompidos pelo impacto das enchentes, por uma série de motivos: a quebra no processo de evolução da equipe, perda de foco, aumento dos custos e despesas, investimentos na recuperação, além da saída prematura de campeonatos.

Tudo isso, segundo Alessandro Barcellos, afetou as finanças, chegando às estimativas de 90 milhões de reais de prejuízo. Esse valor inclui perdas patrimoniais, inadimplência dos sócios, perdas de novos sócios, perda de premiações e aumento dos gastos logísticos.

É válido ressaltar que desde que assumiu a gestão, o crescimento do endividamento do Internacional vinha sendo controlado nos últimos anos, através de muito esforço, no equilíbrio entre se manter uma equipe competitiva e, ao mesmo tempo, um clube mais eficiente. Nessa linha, somente no ano passado, o Internacional conseguiu pagar 175 milhões de reais em compromissos de anos anteriores, valor inferior ao crescimento do seu endividamento.

Agora, o mandatário colorado acha que chegou o momento de virar a página e buscar estabilidade financeira. "Estamos comprometidos em garantir a sustentabilidade financeira do Internacional, apesar dos desafios impostos, como a recente enchente. A adesão de novos sócios e a redução de custos são reflexos desse esforço contínuo. Com mais parcerias, buscamos novas fontes de receita e trabalhamos para que o Clube se fortaleça cada vez mais, equilibrando dívidas e investindo no nosso futuro", afirma.

Em busca dessas novas fontes de receita, o clube contratou os serviços de consultoria da Bain & Company, renomada por sua atuação junto a grandes organizações esportivas, de forma a estruturar um plano para se aproximar mais seus torcedores e potencializar o aumento das receitas orgânicas de maneira expressiva. Na mesma direção, o Inter foi cauteloso na janela de transferências do meio do ano, tendo reduzido seus custos com folha de pagamento e ajustado diversas linhas de despesas. Outras ações de contenção estão sendo tomadas.

"Seguimos determinados a consolidar a nossa trajetória de crescimento e estabilidade, focando em mais eficiência, em novas oportunidades e parcerias que permitam ao clube continuar competitivo dentro e fora de campo", complementa Barcellos.