Inter espera mais de 40 mil pessoas em amistoso contra o México, no Beira-Rio

Em amistoso que abrirá a temporada de 2025, o Internacional vai encarar, nesta quinta-feira, 16 de janeiro, às 21h, a seleção do México.

São esperados mais de 40 mil pessoas no Beira-Rio. Em 2015, em amistoso contra o Shakhtar-UCR realizado também em janeiro, o Colorado levou ao estádio cerca de 35 mil pessoas, número que já foi superado com os ingressos vendidos antecipadamente para o duelo diante dos mexicanos.

A diretoria do Colorado também enxerga esta partida como uma oportunidade de exposição da marca do clube. “Internacionalizaremos ainda mais a nossa marca e cresceremos. Queremos promover também a experiência para o nosso torcedor, que comparecerá em grande número no Beira-Rio”, cravou André Dalto, vice-presidente de administração do Inter.

De acordo com Dalto, as conversas entre as partes para que o amistoso acontecesse começaram a ser desenhadas ao final do Campeonato Brasileiro do ano passado. “Veio uma sugestão do departamento de futebol, que chegou através do Roger, do José Olavo Bisol (vice-presidente de futebol) e do André Mazzuco (diretor executivo), sabendo que o México jogaria na América Latina, de organizar uma partida amistosa. Entramos em contato com a Federação Mexicana, houve várias negociações e acertamos o amistoso”, explicou.

Outra novidade será o gramado que foi trocado ao final do Brasileirão. No ano passado, o clube viu o campo ficar submerso por sete dias durante as enchentes e ser danificado por completo. Após o replantio, foi possível chegar ao fim da temporada de 2024 com o campo em condições de jogo. O Inter decidiu trocar o gramado permanente. A única vez que havia feito este processo foi antes da Copa do Mundo de 2014.

“Vamos ter o gramado 85%, 90% do padrão do Beira-Rio. A torcida pode ficar tranquila que o jogo vai acontecer nas melhores condições. A gente espera ter o padrão tradicional do gramado do Beira-Rio no começo de fevereiro”, explicou Gabriel Nunes, vice-presidente de patrimônio.

Tradição contra seleções

O jogo contra o México não será o primeiro do Inter diante de uma seleção. Segundo o acervo do Museu do Inter, ao todo, foram 45 partidas disputadas, com 23 vitórias, oito empates e 14 derrotas, aproveitamento de 57%. Entre os adversários estiveram Argentina, Chile, França, Hungria, Peru, Romênia, Uruguai, entre outras tradicionais seleções (veja lista completa abaixo). Já o último embate aconteceu contra o Equador, em Quito, em 2002, que terminou em vitória colorada por 2 a 1. Os gols foram marcados por Diogo Rincón e Cássio.

Como chegam os times

O Inter está em pré-temporada desde o dia 6 de janeiro e será o primeiro e único teste antes do início do Gaúcho. O técnico Roger Machado vai utilizar os jogadores do grupo principal que estiverem à disposição. Rochet, Bruno Tabata e Gabriel Carvalho, lesionados, e Rogel, em transição física, são desfalques. A estreia da equipe colorada na competição estadual acontece no dia 22, às 19h, em Bagé, contra o Guarany.

O México, por sua vez, será um dos países-sede da Copa do Mundo de 2026 - Estados Unidos e Canadá dividem a candidatura - e está em fase de preparação para o torneio. A equipe convocou apenas jogadores que atuam no futebol mexicano. Os atletas que atuam na Europa não foram chamados. Depois de enfrentar o Inter, a seleção enfrenta o River Plate, na Argentina.

Confira a lista de jogos do Inter contra seleções:

21/9/1916 - Internacional 0 x 4 Uruguai

24/5/1953 - Internacional 1 x 1 Uruguai

24/2/1957 - Internacional 1 x 3 Uruguai

25/4/1962 - Internacional 2 x 4 Argentina

29/4/1962 - Internacional 0 x 1 Argentina

18/5/1962 - Internacional 2 x 3 Uruguai

17/3/1963 - Internacional 0 x 2 Uruguai

8/4/1969 - Internacional 0 x 2 Hungria

3/8/1969 - Internacional 2 x 0 Uruguai

3/2/1970 - Internacional 1 x 1 Romênia

26/3/1970 - Internacional 3 x 0 Peru

5/4/1970 - Internacional 0 x 1 Uruguai

12/4/1970 - Internacional 0 x 1 Uruguai

24/4/1970 - Internacional 0 x 2 Peru

28/4/1970 - Internacional 2 x 0 Peru

21/1/1971 - Internacional 1 x 3 França

4/4/1973 - Internacional 1 x 1 Peru

11/4/1973 - Internacional 0 x 3 Peru

29/5/1974 - Internacional 2 x 0 Chile

8/2/1977 - Internacional 3 x 0 Chile

15/2/1977 - Internacional 2 x 1 Chile

29/1/1979 - Internacional 4 x 0 Tchecoslováquia

1/2/1979 - Internacional 0 x 1 Tchecoslováquia

27/8/1980 - Internacional 1 x 1 Qatar

15/5/1983 - Internacional 0 x 0 Guatemala

17/5/1983 - Internacional 3 x 0 El Salvador

24/5/1983 - Internacional 3 x 1 Costa Rica

6/8/1983 - Internacional 2 x 0 China

30/5/1984 - Internacional 3 x 0 Japão

1/6/1984 - Internacional 0 x 0 Irlanda do Norte

5/6/1984 - Internacional 2 x 1 Irlanda do Norte

9/6/1984 - Internacional 3 x 0 Exército da China

11/6/1984 - Internacional 1 x 0 China

13/6/1984 - Internacional 5 x 0 Hong Kong

29/7/1984 - Internacional 2 x 0 Montenegro

19/8/1987 - Internacional 2 x 2 Marrocos

23/2/1988 - Internacional 2 x 0 Martinica

25/2/1988 - Internacional 1 x 0 Guadalupe

13/8/1989 - Internacional 0 x 3 Uruguai

27/6/1991 - Internacional 1 (2) x (0) 1 Paraguai

26/4/1993 - Internacional 9 x 1 Montenegro

23/4/1994 - Internacional 4 x 0 Nigéria

12/5/1994 - Internacional 2 x 2 Coreia do Sul

14/5/1994 - Internacional 1 x 0 Coreia do Sul

1/5/2002 - Internacional 2 x 1 Equador