Inter de Milão x Al-Nassr hoje: onde assistir ao vivo o jogo do amistoso

Inter de Milão e Al-Nassr se enfrentam nesta quinta-feira, 27, às 07h20, no Estádio Nagai, no Japão.



Nos amistosos do Soccer Champions Tour, Cristiano Ronaldo entra em campo pelo Al-Nassr com grande responsabilidade após o clube perder de goleada para Celta de Vigo, por 5 a 0, também perdeu de 4 a 1 para o Benfica empatou por 0 a 0 contra o PSG Agora, contra a Inter, CR7 tem a chance de mostrar o talento na equipe comandada por Luís Castro.

Por outro lado os Nerazzurri não entram em campo desde o dia 10/06 no jogo pela final da Champions League, quando a equipe perdeu a taça para o Manchester United. Essa partida será a estreia de uma nova formação do time após a saída de Onana, Dzeko, Brozovic e Lukaku mas com a entrada de Marcus Thuram e Cuadrado.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo Inter de Milão x Al-Nassr hoje?

O jogo desta quinta-feira às 07h20 entre Inter de Milão e Al-Nassr terá transmissão ao vivo no Canal GOAT (Youtube)

Como assistir o jogo do Inter de Milão x Al-Nassr online?

A partida será transmitida pelo Canal GOAT no Youtube

Quais são os próximos jogos do Inter de Milão?

01/08 - PSG x Inter de Milão -Soccer Champions Tour

09/08- RB Salzburg x Inter de Milão -Soccer Champions Tour

Quais são os próximos jogos do Al-Nassr?