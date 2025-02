Inter de Limeira x RB Bragantino: onde assistir ao vivo e horário do jogo pelo Paulistão

A partida entre Inter de Limeira e RB Bragantino acontece nesta terça-feira, 4, às 20h30, no Estádio Major José Levy Sobrinho, em Limeira. O jogo é válido pelo Campeonato Paulista e terá transmissão ao vivo pela TNT, Max, Nosso Futebol+, Zapping e UOL Play.

A Inter de Limeira busca um bom resultado diante de sua torcida para seguir competitiva na fase de grupos do estadual. Do outro lado, o RB Bragantino tenta manter sua regularidade e se firmar como um dos favoritos ao título do Paulistão.

Onde assistir ao vivo o jogo Inter de Limeira x RB Bragantino hoje pelo Paulistão?

O jogo desta terça-feira, 20h30, entre Inter de Limeira e RB Bragantino terá transmissão ao vivo no TNT, Max, Nosso Futebol+, Zapping e UOL Play.

