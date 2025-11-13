Inglaterra x Sérvia: onde assistir, horário e escalações do jogo pelas Eliminatórias Europeias

Inglaterra e Sérvia se enfrentam nesta quinta-feira, 13 de novembro, às 16h45, em Wembley, em Londres. O duelo é válido pela 7ª rodada do Grupo K das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026 e terá transmissão ao vivo no Sportv 3.

A Inglaterra chega para o confronto já classificada para a Copa do Mundo, enquanto a Sérvia ainda busca a vaga na repescagem. Nas Eliminatórias Europeias, apenas os líderes de cada grupo garantem a classificação direta para o Mundial de 2026. Já os times que terminarem na segunda colocação vão disputar uma repescagem.

Onde assistir ao vivo o jogo Inglaterra x Sérvia hoje pelas Eliminatórias?

O jogo desta quinta-feira, às 16h45, entre Inglaterra e Sérvia terá transmissão ao vivo no Sportv 3.

Como assistir online o jogo Inglaterra x Sérvia hoje?

Você pode assistir à partida online pelo Globoplay, através dos sinais do Sportv 3.

Prováveis escalações:

Inglaterra (Técnico: Thomas Tuchel)

Pickford; Reece James, Ezri Konsa, Stones e Burn; Elliot Anderson e Declan Rice; Saka, Bellingham e Rashford; Harry Kane.

Sérvia (Técnico: Dragan Stojkovic)

Petrovic; Mimovic, Milenkovic, Pavlovic e Terzic; Gudelj, Lukic; Zivkovic, Samardzic e Kostic; Vlahovic.