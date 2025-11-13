Esporte

Inglaterra x Sérvia: onde assistir, horário e escalações do jogo pelas Eliminatórias Europeias

Partida entre Inglaterra e Sérvia é válida pela 7ª rodada do Grupo K das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 13 de novembro de 2025 às 16h09.

Última atualização em 13 de novembro de 2025 às 16h10.

Tudo sobreFutebol
Saiba mais

Inglaterra e Sérvia se enfrentam nesta quinta-feira, 13 de novembro, às 16h45, em Wembley, em Londres. O duelo é válido pela 7ª rodada do Grupo K das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026 e terá transmissão ao vivo no Sportv 3.

A Inglaterra chega para o confronto já classificada para a Copa do Mundo, enquanto a Sérvia ainda busca a vaga na repescagem. Nas Eliminatórias Europeias, apenas os líderes de cada grupo garantem a classificação direta para o Mundial de 2026. Já os times que terminarem na segunda colocação vão disputar uma repescagem.

Onde assistir ao vivo o jogo Inglaterra x Sérvia hoje pelas Eliminatórias?

O jogo desta quinta-feira, às 16h45, entre Inglaterra e Sérvia terá transmissão ao vivo no Sportv 3.

Como assistir online o jogo Inglaterra x Sérvia hoje?

Você pode assistir à partida online pelo Globoplay, através dos sinais do Sportv 3.

Prováveis escalações:

Inglaterra (Técnico: Thomas Tuchel)

Pickford; Reece James, Ezri Konsa, Stones e Burn; Elliot Anderson e Declan Rice; Saka, Bellingham e Rashford; Harry Kane.

Sérvia (Técnico: Dragan Stojkovic)

Petrovic; Mimovic, Milenkovic, Pavlovic e Terzic; Gudelj, Lukic; Zivkovic, Samardzic e Kostic; Vlahovic.

Acompanhe tudo sobre:FutebolAgenda de jogosFutebol europeu

Mais de Esporte

Santos x Palmeiras: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Campeonato Paulista Feminino

Irlanda x Portugal: onde assistir, horário e escalações do jogo pelas Eliminatórias Europeias

Jogos de quinta-feira, 13 de novembro, onde assistir ao vivo e horários

Rede de Musk 'limpa' contas inativas, e clubes brasileiros perdem 1,3 mi de seguidores

Mais na Exame

Brasil

Primeira Turma do STF torna réu ex-assessor de Moraes no TSE

Casual

O que o mocassim e a moeda americana de 1 centavo têm em comum

Future of Money

Investidores mais antigos são os responsáveis pela queda do bitcoin, diz gestor

Carreira

Essas são as 3 lições de Warren Buffett para alcançar o sucesso nos negócios