Inglaterra x Senegal: onde assistir ao vivo e horário do jogo no Amistoso Internacional

A Inglaterra enfrenta o Senegal nesta terça-feira, 10 de junho, às 15h45, no Estádio The City Ground, em Nottingham, em um Amistoso Internacional. A partida terá transmissão ao vivo pelo Sportv 2 e Globoplay.

Ambas as seleções buscam ajustar seus elencos e estratégias para os próximos desafios em suas respectivas competições. A Inglaterra, sempre uma das favoritas nas grandes competições, entra com a expectativa de manter seu alto nível de jogo, enquanto o Senegal, atual campeão da Copa Africana de Nações, quer reafirmar sua força no cenário internacional.

Onde assistir ao vivo o jogo Inglaterra x Senegal?

A partida entre **Inglaterra x Senegal** terá transmissão ao vivo no **Sportv 2** e **Globoplay**, às 15h45.

Escalações prováveis

Inglaterra

Escalação ainda não confirmada.

Senegal

Escalação ainda não confirmada.

