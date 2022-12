Inglaterra x Senegal ao vivo na Copa do Mundo: como assistir o jogo das oitavas online e de graça

Inglaterra e Senegal se enfrentam neste domingo, 4, às 16h, no estádio Al Bayt, no Catar. A partida é válida pelas oitavas de final da Copa do Mundo Fifa 2022.

A Inglaterra chega nas oitavas como uma das favoritas para vencer a Copa do Mundo. A equipe goleou o Irã na estreia, empatou com os EUA e venceu País de Gales por 3 a 0. Ao lado da Holanda, que já avançou para as quartas, e Marrocos, os inglês estão invictos na competição.

Senegal chegou nas oitavas após se recuperar na competição. A equipe estreou com derrota para Holanda, depois venceu o Catar e o Equador para seguir na luta pelo título. Sem o atacante Sadio Mané, a principal estrela, Senegal está mostrando que tem uma equipe equilibrada. Agora, terá sua maior prova para fazer história no Mundial do Catar.

Inglaterra e Senegal nunca se enfrentaram com as seleções principais. Apenas jogos entre as seleções de base, onde os inglês levam vantagem com três vitórias em três confrontos. Quem ganhar a partida irá enfrentar o vencedor de França e Polônia nas quartas de final da Copa do Mundo.

Que horas começa o jogo Inglaterra x Senegal

A partida entre Inglaterra e Senegal começa às 16h e será transmitida pelo TV Globo, SporTV, Globoplay, FIFA+, Twitch (Casimito) e YouTube (Cazé TV). A EXAME acompanha a partida em tempo real.

A partida entre Inglaterra e Senegal será transmitida ao vivo pela internet e de graça no Globoplay, FIFA+, Twitch (Casimito) e YouTube (Cazé TV). A EXAME também acompanha a partida em tempo real.

O jogo entre Inglaterra e Senegal pode ser assistido na TV por assinatura pelo SporTV, na TV aberta pela Globo e online pelo Globoplay, FIFA+, Twitch (Casimito) e YouTube (Cazé TV). A EXAME acompanha a partida em tempo real.

