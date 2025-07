Inglaterra x Espanha: onde assistir, horário e escalações do jogo pela final da Eurocopa Feminina

A final da Eurocopa Feminina 2025 será disputada entre as seleções de Inglaterra e Espanha, neste domingo, 27 de julho, no estádio St. Jakob-Park, em Basileia, na Suíça, às 13h.

A partida promete ser emocionante, com as inglesas em busca do bicampeonato consecutivo e as espanholas querendo conquistar o título europeu pela primeira vez em sua história.

Atuais campeãs da Eurocopa, as Leoas, sob o comando de Sarina Wiegman, começaram a jornada nesta edição no grupo D, ao lado de França, Países Baixos e País de Gales. Após uma derrota para a França por 2 a 1, a seleção inglesa se reergueu com goleadas convincentes sobre as adversárias, vencendo a Holanda por 4 a 0 e o País de Gales por 6 a 1. Nos mata-matas, as inglesas passaram pela Suécia nos pênaltis após empate 2 a 2 no tempo normal e, na semifinal, venceram a Itália na prorrogação por 2 a 1, com gol decisivo de Chloe Kelly.

Por outro lado, a Espanha chega à final com o status de favorita, após conquistar a Copa do Mundo de 2023 e a Liga das Nações da UEFA no ano passado. Na fase de grupos da Eurocopa, as espanholas dominaram o grupo B, vencendo todas as partidas contra Bélgica, Itália e Portugal, com 14 gols marcados e apenas 3 sofridos. No mata-mata, a Espanha superou a Suíça por 2 a 0 nas quartas e, na semifinal, derrotou a Alemanha por 1 a 0, com gol de Aitana Bonmatí.

Onde assistir ao vivo o jogo da Inglaterra x Espanha hoje pela Eurocopa Feminina?

O jogo deste domingo, 13h, entre Inglaterra e Espanha terá transmissão ao vivo no CazéTV.

Como assistir online o jogo da Inglaterra x Espanha hoje?

Você pode assistir à partida online pelo CazéTV no YouTube.

Escalações possíveis para a final da Eurocopa Feminina

Inglaterra

Hampton; Bronze, Williamson, Morgan, Greenwood; Toone, Walsh, Stanway; James, Russo, Hemp. Técnica: Sarina Wiegman

Espanha

Coll; Batlle, Paredes, Aleixandri, Carmona; Bonmati, Guijarro, Putellas; Caldentey, Pina e Esther González. Técnica: Montsé Tomé