Inglaterra x Dinamarca: onde assistir ao vivo o jogo da Copa do Mundo Feminina desta sexta-feira, 28

Nesta sexta-feira, 28, a Inglaterra enfrenta a Dinamarca, às 5h30, no estádio Estádio Sydney Football, em Sydney, na Austrália. A partida ocorre durante a fase de grupos da Copa do Mundo Feminina 2023.

As duas nações se enfrentam para conquistar a liderança do Grupo D. As inglesas enfrentarão a Dinamarca com a expectativa de uma grande vitória.

Ao vencerem a China, as dinamarquesas mostraram uma forte defesa contra as rivais. Agora, elas esperam também por uma boa performance de suas atacantes contra a Inglaterra.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo Inglaterra x Dinamarca da Copa do Mundo Feminina 2023 hoje?

O jogo desta sexta-feira, 28, às 5h30, entre Inglaterra e Dinamarca terá transmissão ao vivo no CazéTV.

Como assistir o jogo Inglaterra x Dinamarca online?

A partida será transmitida pelo pelo YouTube, na Cazé TV.

Quais são os próximos jogos da Inglaterra?

01/08 – 8h – Inglaterra x China

Quais são os próximos jogos da Dinamarca?