Esporte

Inglaterra x Croácia: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações

Seleção inglesa precisa de um empate em Wembley para garantir vaga nas quartas de final; croatas tentam reagir após goleada histórica no primeiro turno

Harry Kane: jogador da Inglaterra é o vencedor da Bola de Ouro de 2026 (Odd Andersen / AFP)

Harry Kane: jogador da Inglaterra é o vencedor da Bola de Ouro de 2026 (Odd Andersen / AFP)

Marina Borges
Marina Borges

Colaboradora

Publicado em 12 de novembro de 2026 às 13h25.

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Inglaterra e Croácia se enfrentam em Londres pela fase de grupos da Liga das Nações da Uefa 2026/27. O jogo ocorrerá no Estádio de Wembley e define as chances de classificação das equipes para as quartas de final. A Inglaterra busca garantir a vaga com um empate, enquanto a Croácia precisa da vitória para manter esperanças.

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Inglaterra e Croácia se enfrentam nesta quinta-feira, 12, às 16h45 (horário de Brasília), pela quinta rodada da fase de grupos da Liga das Nações da Uefa 2026/27. O duelo será disputado no Estádio de Wembley, em Londres, e terá transmissão da ESPN 4, na TV fechada, e do Disney+, no streaming.

Presente no mesmo grupo de Espanha, italianos são favoritos para garantir a classificação à segunda fase, ao lado dos espanhóis, já classificados. A Croácia, por sua vez, vive momento delicado na competição e busca voltar a pontuar após três rodadas com derrotas.

Panorama das equipes

  • Inglaterra: a equipe comandada por Thomas Tuchel ocupa a segunda colocação do Grupo A3, com nove pontos em quatro partidas. Depois de perder por 3 a 2 para a Espanha na estreia, os ingleses venceram os três compromissos seguintes, incluindo a goleada por 7 a 0 sobre a própria Croácia, em outubro. Na rodada anterior, a seleção superou a República Tcheca por 3 a 0. Um empate em Wembley é suficiente para garantir a classificação antecipada às quartas de final. A equipe não conta com Marc Guéhi e Bukayo Saka, lesionados.
  • Croácia: na terceira posição, com três pontos, a seleção croata soma uma vitória e três derrotas na competição. Após estrear com triunfo sobre a República Tcheca, perdeu para Espanha e Inglaterra, além de voltar a ser derrotada pelos espanhóis na rodada passada, por 2 a 1. O resultado mais duro foi justamente o 7 a 0 sofrido diante dos ingleses, a maior goleada da história da seleção. A equipe precisa vencer para manter chances de alcançar a segunda colocação. Josip Šutalo, Marin Pongračić, Kristijan Jakić e Franjo Ivanović são desfalques por lesão.

Prováveis escalações

  • Inglaterra: Pickford; Trent Alexander-Arnold, Jarell Quansah, Jarrad Branthwaite e Lewis Hall; Declan Rice, Elliot Anderson e Jude Bellingham; Morgan Rogers, Harry Kane e Anthony Gordon. Técnico: Thomas Tuchel.
  • Croácia: Livaković; Josip Stanišić, Luka Vušković, Duje Ćaleta-Car e Joško Gvardiol; Luka Modrić, Mateo Kovačić e Mario Pašalić; Martin Baturina, Luka Sučić e Dion Beljo. Técnico: Slaven Bilić.

Ficha técnica:

  • Competição: Liga das Nações da Uefa 2026/27 – Grupo A3 (5ª rodada)
  • Data: quinta-feira, 12 de novembro de 2026
  • Horário: às 16h45 (de Brasília)
  • Local: Estádio de Wembley, em Londres, na Inglaterra
  • Onde assistir: ESPN 4 (TV fechada) e Disney+ (streaming)

Glossário

O que é Liga das Nações da Uefa 2026/27?

A Liga das Nações da UEFA (UEFA Nations League) 2026/27 é uma competição de seleções nacionais masculinas organizada pela União das Associações Europeias de Futebol (UEFA).

O que é Estádio de Wembley?

Principal estádio da Inglaterra, localizado em Londres, usado para partidas importantes de futebol e eventos nacionais.

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