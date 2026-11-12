Inglaterra x Croácia: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações

Harry Kane: jogador da Inglaterra é o vencedor da Bola de Ouro de 2026 (Odd Andersen / AFP)
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Publicado em 12 de novembro de 2026 às 13h25.
Inglaterra e Croácia se enfrentam em Londres pela fase de grupos da Liga das Nações da Uefa 2026/27. O jogo ocorrerá no Estádio de Wembley e define as chances de classificação das equipes para as quartas de final. A Inglaterra busca garantir a vaga com um empate, enquanto a Croácia precisa da vitória para manter esperanças.
Inglaterra e Croácia se enfrentam nesta quinta-feira, 12, às 16h45 (horário de Brasília), pela quinta rodada da fase de grupos da Liga das Nações da Uefa 2026/27. O duelo será disputado no Estádio de Wembley, em Londres, e terá transmissão da ESPN 4, na TV fechada, e do Disney+, no streaming.
Presente no mesmo grupo de Espanha, italianos são favoritos para garantir a classificação à segunda fase, ao lado dos espanhóis, já classificados. A Croácia, por sua vez, vive momento delicado na competição e busca voltar a pontuar após três rodadas com derrotas.
Glossário
O que é Liga das Nações da Uefa 2026/27?
A Liga das Nações da UEFA (UEFA Nations League) 2026/27 é uma competição de seleções nacionais masculinas organizada pela União das Associações Europeias de Futebol (UEFA).
O que é Estádio de Wembley?
Principal estádio da Inglaterra, localizado em Londres, usado para partidas importantes de futebol e eventos nacionais.