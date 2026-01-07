Independente-AP x São Paulo: onde assistir e horário do jogo pela Copinha

O Independente-AP e o São Paulo se enfrentam nesta quarta-feira, 7, às 15h, no estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba, pela segunda rodada do Grupo 19 da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A partida terá transmissão ao vivo na Record News e no canal Xsports, na TV e no YouTube.
Atual campeão da Copinha, o São Paulo estreou com vitória por 2 a 0 sobre o Maruinense-SE, com destaque para o gol olímpico marcado por Tetê. Com o resultado, o Tricolor assumiu a liderança isolada do grupo, com três pontos. Uma nova vitória pode garantir a classificação antecipada à segunda fase, dependendo do resultado da outra partida da chave.
Já o Independente-AP busca recuperação após derrota na rodada de estreia diante do Real Soccer, time anfitrião da sede em Sorocaba.
Onde assistir ao vivo o jogo Independente-AP x São Paulo hoje pela Copinha?
O jogo desta quarta-feira, 7, às 15h, entre Independente-AP e São Paulo terá transmissão ao vivo na Record News e no canal Xsports, na TV e no YouTube.
