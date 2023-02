Imprensa árabe repercute vitória do Al Hilal: 'Os gigantes atordoaram o Flamengo'

"Os gigantes atordoaram o Flamengo". Esse é o título de uma reportagem do portal 'Arab News', que narra de maneira apaixonada a vitória do Al-Hilal por 3 a 1 sobre o Flamengo, nesta terça-feira, pela semifinal do Mundial de Clubes. De acordo com o perfil, esse é o "maior ato esportivo da história de um clube".

"A maior vitória de todos os tempos", afirmou um jornalista da Al Jazeera, canal internacional de notícias criado e fomentado pelo governo catari.

Para a beIN Sports, uma afiliada de TV fechada da Al Jazeera, a partida significou "fazer história", conforme destacado. No texto, Luciano Vietto é ovacionado pela sua atuação.

O Flamengo perdeu para o Al Hilal por 3 a 2, nesta terça-feira, em Tânger, no Marrocos, e vai disputar o terceiro lugar do Mundial de Clubes, no próximo sábado. O time árabe saiu na frente com Salem Al-Dawsari, o rubro-negro empatou com Pedro, mas o mesmo Al-Dawsari recolocou o Al Hilal na frente. No segundo tempo, Vietto fez o terceiro.

O Fla chegou a diminuir, mas a vaga ficou mesmo com os sauditas. Agora, o Flamengo espera o derrotado de Al Ahly e Real Madrid, que jogam nesta quarta