Ídolo do futebol japonês levanta mais de R$ 500 milhões para investir em startups de IA

O fundo de capital de risco liderado pelo ex-jogador da seleção japonesa de futebol, Keisuke Honda, arrecadou R$ 536 milhões (¥15,3 bilhões) para investir em startups focadas em inteligência artificial e tecnologias inovadoras. O X&KSK Fund, comandado por Honda, conta com grandes investidores como Sumitomo Mitsui Banking, Nomura Holdings e SBI Holdings, além de mais 20 outras empresas.

De acordo com a Bloomberg, os maiores aportes vieram de SBI Holdings e SBI Shinsei Bank Ltd., que investiram R$ 70 milhões (¥2 bilhões) no fundo. O objetivo principal é criar no Japão uma decacorn—uma empresa de capital fechado avaliada em mais de R$ 53,5 bilhões (US$ 10 bilhões).

Em comunicado, Honda reconheceu os desafios, mas destacou o potencial do país para alcançar esse feito. "Considerando tudo o que os japoneses já conquistaram, acredito que é algo totalmente possível de se realizar", afirmou.

Famoso por sua atuação em três Copas do Mundo consecutivas e por defender times como o AC Milan, Honda agora utiliza sua influência para abrir caminhos no setor de investimentos. Ele cofundou o Dreamers VC ao lado do ator americano Will Smith, com o objetivo de apoiar startups inovadoras ao redor do mundo.

Honda acredita que sua fama como ex-jogador lhe dá acesso a oportunidades exclusivas no Japão, onde é raro atletas e celebridades discutirem abertamente suas estratégias financeiras.

Startups no Japão

Apesar do crescimento recente, o Japão ainda está atrás de outros países no número de unicórnios—startups avaliadas em mais de R$ 5,35 bilhões (US$ 1 bilhão). Um relatório do Ministério da Economia, Comércio e Indústria destacou a necessidade de ampliar os mecanismos de financiamento.

Em 2022, as startups japonesas arrecadaram um recorde de R$ 34,3 bilhões (¥978,2 bilhões). Contudo, em 2023, esse número caiu para R$ 28,2 bilhões (¥803,9 bilhões), ainda assim representando um aumento significativo em relação a 2014.

Novo foco no Japão

Com tensões globais, incluindo disputas comerciais entre EUA e China e os conflitos na Ucrânia e no Oriente Médio, os investidores internacionais têm redirecionado suas atenções para o Japão. O fundo de Honda busca aproveitar essa tendência, atraindo parcerias estrangeiras e fortalecendo o ecossistema de startups no país.

A SBI Holdings, que já investiu em mais de 1.200 startups ao longo de 25 anos, vê no fundo de Honda uma oportunidade de expandir colaborações internacionais. Segundo Shohei Yamada, parceiro da SBI Investment, o fundo tem potencial para criar novas sinergias no mercado.

O X&KSK Fund reflete a ambição de Honda em transformar o cenário de inovação no Japão. Focado em inteligência artificial e tecnologias disruptivas, o fundo representa não apenas um compromisso financeiro, mas também uma mudança cultural no mercado japonês, incentivando mais ousadia e inovação.