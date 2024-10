Hungria x Holanda: onde assistir e horário pela Liga das Nações

A partida entre Hungria e Holanda ocorre nesta sexta-feira, 11 de outubro, às 15h45 (horário de Brasília), no Puskás Aréna Park, em Budapeste. O jogo é válido pela Liga das Nações, com ambas as seleções buscando pontos importantes para avançar no Grupo A.

Onde assistir ao vivo o jogo da Hungria x Holanda hoje pela Liga das Nações?

O jogo desta sexta-feira, às 15h45, entre Hungria e Holanda terá transmissão ao vivo no SporTV.

Como assistir online o jogo da Hungria x Holanda hoje?

Você pode assistir à partida online pelo Globoplay, por meio do SporTV.

*Este conteúdo foi gerado automaticamente com o uso de inteligência artificial.