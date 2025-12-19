Homens choram quatro vezes mais por futebol do que por amor, diz estudo

Na última quarta-feira, 17, milhões de brasileiros testemunharam cenas de torcedores do Flamengo em lágrimas após a derrota nos pênaltis para o Paris Saint-Germain na final da Copa Intercontinental em Doha, no Catar. Imagens de homens chorando tomaram as redes sociais, reforçando um fenômeno que intriga psicólogos: por que o futebol desperta manifestações emocionais tão intensas, especialmente no público masculino?

A resposta pode estar em um estudo científico publicado na revista Frontiers in Psychology, que oferece uma explicação surpreendente: homens choram até quatro vezes mais por futebol do que pelo término de um relacionamento amoroso.

A pesquisa, liderada por Heather J. MacArthur, professora de psicologia do Hamilton College, nos Estados Unidos, investigou por que torcedores vivenciam com tanta intensidade as vitórias e derrotas de seus times.

Masculinidade e emoção

O estudo desafia estereótipos tradicionais de gênero ao revelar que, embora exista a crença cultural de que homens não devem demonstrar vulnerabilidade, os esportes competitivos criam um contexto socialmente aceito para que eles expressem emoções em público.

"O choro masculino parece ser particularmente evidente em contextos como os esportes de competição", explica MacArthur no estudo. A chave está na percepção de masculinidade associada ao esporte: como o futebol é visto como uma atividade estereotipicamente masculina, permite aos homens liberar sentimentos como alegria, frustração ou tristeza sem sofrer julgamentos severos.

Por outro lado, situações pessoais consideradas mais vulneráveis, como o fim de um relacionamento ou a perda de um ente querido, fazem com que a expressão aberta da dor seja interpretada como fraqueza, levando muitos homens a se reprimirem.

Senso de identidade mais forte

Os resultados revelam que torcedores relatam vivenciar vitórias e derrotas de seus times com intensidade emocional maior do que outros marcos pessoais cruciais, inclusive comparáveis ao nascimento de um filho. Esse fenômeno evidencia o profundo vínculo emocional e o senso de identidade que o esporte é capaz de gerar.

A ciência já estabeleceu que, em geral, mulheres choram com mais frequência do que homens ao longo do ano. No entanto, este estudo específico mostra que, quando o contexto é adequado, como um grande evento esportivo, a expressão emocional masculina pode ser tão intensa, ou até maior, do que em outras áreas da vida.

Como a pesquisa foi feita?

Para chegar a essas conclusões, MacArthur conduziu dois experimentos com 442 participantes no total. No primeiro estudo, com 250 pessoas, os pesquisadores compararam como as pessoas reagiam ao choro em diferentes contextos profissionais: bombeiros (uma profissão vista como masculina) versus enfermeiros (considerada feminina).

No segundo experimento, com 192 participantes, o foco foi em contextos esportivos. Os pesquisadores avaliaram respostas ao choro em modalidades consideradas masculinas, como levantamento de peso, versus esportes vistos como femininos, como a patinação artística.

Em ambos os casos, homens que choravam em contextos percebidos como masculinos eram avaliados como mais apropriados emocionalmente, mais fortes mentalmente e com maior status profissional. Além disso, os homens participantes do estudo relataram que seriam mais propensos a chorar em um contexto esportivo masculino do que em um feminino.

Contextos "seguros" para emoções

"As expectativas culturais de masculinidade continuam exigindo que os homens expressem suas emoções de maneiras que as diferenciem claramente da mulher e da feminilidade", conclui a pesquisa. O futebol e outros esportes consolidam-se como espaços socialmente validados onde homens podem vivenciar e demonstrar um amplo espectro de sentimentos sem contrariar mandatos rígidos de gênero, segundo o estudo.

A pesquisa também revelou que a percepção de masculinidade do contexto explicava completamente os efeitos observados, ou seja, não era apenas sobre esporte, mas especificamente sobre esportes vistos como masculinos.