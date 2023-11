Holanda x Irlanda: onde assistir, horários e escalações pelas Eliminatórias Eurocopa

A Holanda e a Irlanda se enfrentam neste sábado, 18, às 16h45, na Johan Cruyff Arena, em Amsterda. A partida é válida pelo grupo B das Eliminatórias da Eurocopa.

Os jogadores da Holanda entram na disputa em um momento de otimismo, após vencer a Grécia fora de casa por 1 a 0 e assumir a vice-liderança do campeonato. Mesmo assim, o técnico Ronald Koeman manteve cautela na gestão do elenco, em razão de uma recente derrota no último jogo. Atualmente, a Holanda está na segunda posição do grupo, com 12 pontos.

Mas, para se classificar na Eurocopa, a seleção holandesa precisa vencer suas duas últimas partidas para garantir vaga na Eurocopa.

Por outro lado, o cenário é totalmente diferente para a Irlanda, que não tem mais chances de classificação. Embora esteja em quarto lugar, com 6 pontos, os jogadores irlandeses podem se mostrar rivais de peso à Holanda. Na última rodada das Eliminatórias da Eurocopa, a Irlanda goleou a seleção de Gibraltar por 4 a 0.

Esta é a segunda vez no ano que Irlanda e Holanda se encontram em campo. Em junho, as duas seleções se enfrentaram em Dublin e a Holanda saiu vencedora por 2 a 1.

Provável escalação da Holanda

Verbruggen; Geertruida, Van Dijk, Blind; Dumfries, Reijnders, Wieffer, Hartman; Simons, Weghorst, Gakpo.

Técnico: Ronald Koeman.

Provável escalação da Irlanda

​Kelleher; Doherty, Duffy, Scales, Manning; Knight, Cullen, Molumby; Sykes, Ferguson, Johnston.

Técnico: Stephen Kenny.

Onde assistir ao vivo o jogo da Holanda pelas Eliminatórias da Eurocopa?

O jogo deste sábado, às 16h45, entre Holanda x Irlanda terá transmissão ao vivo no Star+.

Como assistir online o jogo da Holanda?

Você pode assistir a partida online pelo Star+.

Qual é o próximo jogo da Holanda?

21/11 - Holanda x Gilbraltar - Eliminatórias Eurocopa

Qual é o próximo jogo da Irlanda?