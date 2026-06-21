Holanda goleia, Alemanha vira no fim e Japão atropela na Copa do Mundo

A Alemanha garantiu vaga antecipada no mata-mata da Copa do Mundo no sábado, 20, em uma rodada marcada pela goleada da Holanda sobre a Suécia, pelo triunfo do Japão contra a Tunísia e pelo primeiro ponto da história de Curaçao em Mundiais.

Os resultados deixaram alguns cenários encaminhados na competição. A Alemanha confirmou presença nas oitavas de final, o Japão eliminou a Tunísia e manteve a disputa pela liderança do Grupo F aberta com a Holanda, enquanto Curaçao celebrou um feito inédito ao conquistar seu primeiro ponto em Copas do Mundo.

Holanda lidera o grupo

A atuação mais dominante do dia veio da Holanda. A seleção abriu vantagem cedo contra a Suécia e transformou o confronto em uma das maiores goleadas da competição até aqui.

Brian Brobbey marcou duas vezes ainda no primeiro tempo. Cody Gakpo também balançou as redes em duas oportunidades, enquanto Crysencio Summerville completou a vitória por 5 a 1.

O resultado colocou os holandeses em posição confortável no Grupo F e reforçou o time entre os destaques da fase de grupos.

Alemanha confirma favoritismo no último lance

A Alemanha encontrou mais dificuldades do que previa diante da Costa do Marfim.

Os africanos saíram na frente com Franck Kessié e sustentaram a vantagem durante boa parte do jogo. A reação alemã começou aos 68 minutos, quando Deniz Undav empatou a partida.

Quando o empate parecia definido, Undav voltou a aparecer. Aos 94 minutos, o atacante marcou o gol da vitória por 2 a 1 e garantiu a classificação antecipada dos alemães para a próxima fase.

Japão atropela a Tunísia

O Japão também protagonizou uma das atuações mais convincentes da rodada.

A seleção asiática venceu a Tunísia por 4 a 0 e não deu chances ao adversário. Daichi Kamada abriu o placar, Ayase Ueda marcou duas vezes e Junya Ito completou a goleada.

Com o resultado, os japoneses assumiram papel de destaque no Grupo F e chegam à rodada decisiva com moral elevada.

O primeiro ponto de Curaçao

Se os holofotes ficaram com as goleadas, o resultado mais simbólico do dia aconteceu em Kansas City.

Equador e Curaçao empataram por 0 a 0 em uma partida equilibrada. Para os caribenhos, porém, o placar teve sabor de vitória.

O empate representou o primeiro ponto da história de Curaçao em Copas do Mundo. O goleiro Eloy Room foi o principal responsável pelo feito ao realizar uma sequência de defesas decisivas ao longo da partida.

O que fica para a próxima rodada

A Alemanha tornou-se uma das primeiras seleções classificadas para o mata-mata, enquanto Holanda e Japão deram passos importantes rumo às oitavas de final.

Já Equador e Costa do Marfim seguem vivos na disputa por uma vaga, enquanto Curaçao manteve chances matemáticas ao conquistar um resultado histórico para o país.

Com a fase de grupos se aproximando da reta final, a margem para erros começa a desaparecer. E a rodada de sábado mostrou que, na Copa do Mundo, um gol aos 94 minutos pode valer tanto quanto uma goleada.