Hoje tem jogo de Copa? Confira quando serão os próximos jogos de Copa do Mundo

A Copa do Mundo 2022 deu uma parada nesses últimos dias, porem irá voltar com partidas emocionantes. Nesta sexta-feira, 9, iniciam-se a fase de quartas de final e quem sair vencedor dos confrontos, se encontram na semifinal.

O jogo que abre as quartas de final, será ao 12h, com o Brasil enfrentando a Croácia, no estádio Cidade Educação. Também na sexta, às 16h, a Argentina enfrenta a Holanda. Quem vencer os confrontos, se enfrentam na semifinal, que será na próxima terça-feira, 13.

Quando será o próximo jogo de Copa do Mundo?

O próximo jogo de Copa do Mundo será na próxima sexta-feira, 9, ao 12h, com Brasil e Croácia, valendo a classificação para a semifinal. Às 16h, a Argentina enfrenta a Holanda

Quando será o próximo jogo do Brasil na Copa do Mundo?

O próximo jogo do Brasil na Copa do Mundo será contra a Croácia, na próxima sexta-feira, ao 12h. A Exame acompanha em tempo real.

Quando será a final da Copa do Mundo?

A final da Copa do Catar está marcado para domingo, dia 18.

