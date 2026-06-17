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Fase de grupos copa 2026

Hipismo movimenta mais de R$ 1,1 bilhão por ano em SP, diz estudo da USP

Setor gera mais de 42 mil empregos e registra forte crescimento do esporte entre jovens

Esporte vem crescendo em São Paulo, principalmente no número de federados (Montagem IA)

Esporte vem crescendo em São Paulo, principalmente no número de federados (Montagem IA)

Luiz Anversa
Luiz Anversa

Repórter

Publicado em 17 de junho de 2026 às 07h59.

A Federação Paulista de Hipismo (FPH), em parceria com a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz da Universidade de São Paulo (ESALQ/USP), apresentou um estudo inédito sobre o impacto econômico e social do hipismo no Estado de São Paulo. O levantamento, que abrange as modalidades esportivas relacionadas à FPH, mostra que o setor movimenta mais de R$ 1,1 bilhão por ano no estado, gerando aproximadamente 42 mil empregos diretos e indiretos.

Desenvolvida pelo professor Roberto Arruda de Souza Lima, da ESALQ/USP, a pesquisa analisou diferentes modalidades e atividades ligadas ao hipismo, incluindo criação de cavalos atletas, competições esportivas, movimentação comercial, turismo, serviços especializados e iniciativas sociais associadas ao esporte.

O estudo mostra um crescimento acelerado do esporte nos últimos anos. Entre 2020 e 2025, a quantidade de atletas federados cresceu 405% e de animais federados aumentou 290%. Em números, os atletas federados saltaram de 553 em 2020 para 2790 em 2025, enquanto os animais federados, que eram 956 em 2020, passaram para 3727 em 2025.

Público jovem

O levantamento identificou uma forte renovação do público praticante, especialmente entre crianças e jovens. O Salto iniciante, por exemplo, que em 2020 representava menos de 20% do total de atletas nas provas de Salto, em 2020 passou a constituir quase 50%.

O trabalho também aponta que atualmente o hipismo paulista conta com cerca de 18 mil animais ligados à atividade, distribuídos em mais de 600 propriedades localizadas em cerca de um terço dos municípios do Estado de São Paulo. Outro dado importante que o estudo demonstrou é que para cada atleta federado, há, em média, seis cavalos no esporte.

“O estudo demonstra não apenas a força esportiva do hipismo paulista, mas também sua enorme capacidade de geração de empregos, renda, desenvolvimento social e movimentação econômica em diversas cadeias produtivas”, destaca Marcelo Giovanetti D’Arienzo, presidente da Federação Paulista de Hipismo.

Impacto em SP

A pesquisa aponta ainda que o Estado de São Paulo realizou 81 campeonatos hípicos em 2025, totalizando mais de 1.200 provas ao longo do ano. Cada evento gera, em média, cerca de 65 empregos temporários e envolve profissionais de áreas técnicas, administrativas, médicas, operacionais e de comunicação.

São Paulo concentra atualmente 185 centros de equoterapia, aproximadamente 27,5% do total brasileiro, movimentando cerca de R$ 65 milhões anuais em atividades terapêuticas assistidas por cavalos. Equoterapia é um método terapêutico e educacional complementar que utiliza cavalos para promover o desenvolvimento biopsicossocial de pessoas com deficiência ou necessidades especiais

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