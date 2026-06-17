Hipismo movimenta mais de R$ 1,1 bilhão por ano em SP, diz estudo da USP

A Federação Paulista de Hipismo (FPH), em parceria com a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz da Universidade de São Paulo (ESALQ/USP), apresentou um estudo inédito sobre o impacto econômico e social do hipismo no Estado de São Paulo. O levantamento, que abrange as modalidades esportivas relacionadas à FPH, mostra que o setor movimenta mais de R$ 1,1 bilhão por ano no estado, gerando aproximadamente 42 mil empregos diretos e indiretos.

Desenvolvida pelo professor Roberto Arruda de Souza Lima, da ESALQ/USP, a pesquisa analisou diferentes modalidades e atividades ligadas ao hipismo, incluindo criação de cavalos atletas, competições esportivas, movimentação comercial, turismo, serviços especializados e iniciativas sociais associadas ao esporte.

O estudo mostra um crescimento acelerado do esporte nos últimos anos. Entre 2020 e 2025, a quantidade de atletas federados cresceu 405% e de animais federados aumentou 290%. Em números, os atletas federados saltaram de 553 em 2020 para 2790 em 2025, enquanto os animais federados, que eram 956 em 2020, passaram para 3727 em 2025.

Público jovem

O levantamento identificou uma forte renovação do público praticante, especialmente entre crianças e jovens. O Salto iniciante, por exemplo, que em 2020 representava menos de 20% do total de atletas nas provas de Salto, em 2020 passou a constituir quase 50%.

O trabalho também aponta que atualmente o hipismo paulista conta com cerca de 18 mil animais ligados à atividade, distribuídos em mais de 600 propriedades localizadas em cerca de um terço dos municípios do Estado de São Paulo. Outro dado importante que o estudo demonstrou é que para cada atleta federado, há, em média, seis cavalos no esporte.

“O estudo demonstra não apenas a força esportiva do hipismo paulista, mas também sua enorme capacidade de geração de empregos, renda, desenvolvimento social e movimentação econômica em diversas cadeias produtivas”, destaca Marcelo Giovanetti D’Arienzo, presidente da Federação Paulista de Hipismo.

Impacto em SP

A pesquisa aponta ainda que o Estado de São Paulo realizou 81 campeonatos hípicos em 2025, totalizando mais de 1.200 provas ao longo do ano. Cada evento gera, em média, cerca de 65 empregos temporários e envolve profissionais de áreas técnicas, administrativas, médicas, operacionais e de comunicação.

São Paulo concentra atualmente 185 centros de equoterapia, aproximadamente 27,5% do total brasileiro, movimentando cerca de R$ 65 milhões anuais em atividades terapêuticas assistidas por cavalos. Equoterapia é um método terapêutico e educacional complementar que utiliza cavalos para promover o desenvolvimento biopsicossocial de pessoas com deficiência ou necessidades especiais