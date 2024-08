Handebol hoje nas Olimpíadas: veja horário e onde assistir nesta terça-feira, 06

A seleção feminina de handebol do Brasil enfrenta a Noruega nesta terça-feira, 06 de agosto, nas quartas de final das Olimpíadas de Paris 2024. A partida começará às 16h30, com transmissão ao vivo pela TV Globo, SporTV e disponível online no CazéTV no YouTube.

O handebol é um esporte rápido e de alta intensidade, onde duas equipes de sete jogadores cada competem para marcar gols jogando uma bola com as mãos. A modalidade é conhecida por sua velocidade, força e estratégias ofensivas e defensivas. O Brasil tem se destacado no cenário internacional, especialmente no handebol feminino, com desempenhos notáveis em campeonatos mundiais e olímpicos.

Que horas começa o handebol nas Olimpíadas 2024 hoje, terça-feira, (06)?

A partida entre Noruega e Brasil começará às 16h30, com transmissão ao vivo pela TV Globo, SporTV e CazéTV.

Onde assistir online ao handebol feminino hoje, terça-feira (06)?

Você pode assistir ao jogo online pelo CazéTV no YouTube.

Onde assistir ao vivo ao handebol feminino hoje, terça-feira (06)?

A partida entre Noruega e Brasil terá transmissão ao vivo pela TV Globo, SporTV e CazéTV.

