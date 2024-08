Handebol feminino hoje nas Olimpíadas: veja horário e onde assistir neste sábado, 3

A equipe de handebol feminino do Brasil enfrenta Angola neste sábado, 3 de agosto, na fase de grupos das Olimpíadas de Paris 2024. A partida começará às 09h, com transmissão ao vivo pela TV Globo, Sportv, e estará disponível online no Globoplay e CazéTV.

O handebol feminino é um esporte dinâmico e envolvente, que exige habilidade, agilidade e trabalho em equipe. Cada partida é disputada por duas equipes de sete jogadoras cada, que tentam marcar gols arremessando a bola na baliza adversária. O jogo é dividido em dois tempos de 30 minutos, e a equipe com mais gols ao final do tempo regulamentar vence. O handebol é um dos esportes mais populares das Olimpíadas, atraindo fãs por sua intensidade e emoção.

Que horas começa o handebol feminino nas Olimpíadas 2024 hoje, sábado, (3)?

A partida desta fase de grupos entre Brasil e Angola começará às 09h, com transmissão ao vivo na TV Globo e Sportv.

Onde assistir online ao handebol feminino hoje, sábado (3)?

Você pode assistir à partida online pelo Globoplay e CazéTV.

Onde assistir ao vivo ao handebol feminino hoje, sábado (3)?

Quais brasileiras vão competir no handebol feminino hoje?

As atletas da seleção brasileira de handebol feminino enfrentarão Angola na fase de grupos. A equipe brasileira conta com nomes como Bárbara Arenhart, Ana Paula Rodrigues e Alexandra Nascimento.



