Hamilton e Senna: entenda a paixão do inglês com o piloto brasileiro e sua relação com o Brasil

Maior vencedor ao lado de Michael Schumacher com sete títulos, o piloto inglês Lewis Hamilton é um referência na Fórmula 1 atual. Ele já declarou inúmeras vezes ser um dos maiores fãs de Ayrton Senna e sua relação com o Brasil é muito grande.

Em 2021, ano de seu último título, o piloto repetiu o gesto de Senna nas vitórias e correu a última volta do GP de São Paulo, com a bandeira do Brasil. Na cerimônia de premiação, ele seguiu com a bandeira enrolada em seu corpo e se emocionou muito, recordando do grande ídolo.

Aqui no Brasil eu me sinto em casa! Naturalmente conheço muitos brasileiros no mundo todo e voltando pra cá, percebo que é uma cidade (São Paulo) com lugares incríveis. Tenho planos futuros de estar mais tempo aqui para conhecer mais sobre a cultura. Me sinto honrado com o apoio que recebo no Brasil e acredito que temos que incluir cada vez mais esse povo no esporte, destacou Hamilton.

Idolatria

Quando criança, Hamilton se apaixonou por automobilismo assistindo a Ayrton Senna. Ele afirma que o brasileiro foi uma fonte de inspiração e seu maior ídolo no esporte. Em coletiva antes do GP de São Paulo, que acontece no próximo domingo, Hamilton exaltou o Senna e disse se sentiu a presença dele em Interlagos.

"Eu tive o privilégio de vencer aqui no Brasil três vezes e isso foi uma das coisas mais incríveis da minha vida. Na primeira vez que estive no Brasil em 2007, eu estava bem empolgado, pois quando entrei na cidade senti a presença de Ayrton. Eu cresci acompanhando e estar na pista que ele esteve foi surreal", destacou.

Além de meu pai, Ayrton Senna sempre foi minha inspiração. Quando estava com quatro, cinco anos, ele me mostrou que ser piloto era possível! Quando cheguei na F1, estava totalmente focado em correr assim como ele", completou.

Hamilton já ganhou capacete que foi de Senna?

Após vencer o GP do Canadá em 2017, Hamilton recebeu da família de Senna, ainda na pista, uma réplica do capacete usado pelo piloto na temporada de 1987. Na ocasião, o inglês havia conseguido a sua 65ª pole position, empatando com Ayrton e ficando atrás apenas de Michael Schumacher, com 68.

Após receber a réplica, o britânico não escondeu o encantamento com a peça que a partir dali iria direto para a mesa central de seu apartamento em Mônaco. Nas redes sociais, Hamilton afirmou que um de seus "sonhos mais loucos" haviam se tornado realidade.

"Em absolutamente descrença com o que aconteceu hoje. Deus é verdadeiramente o maior. Meus sonhos mais loucos se tornaram realidade, e eu sou tão grato! Obrigado família Senna por esse presente inacreditável. O capacete do meu herói. UAU! Eu vou apreciar isso para sempre."

Relação com o Brasil no marketing

Hamilton mostra identificação com o Brasil, também na publicidade. O piloto está estrelando desde o final de fevereiro uma campanha publicitária para o Itaú Personnalité

No filme, dirigido por Alex Gabassi, diretor brasileiro que já esteve à frente de episódios da série The Crown, Hamilton fala de sua relação com o Brasil e da recepção sempre calorosa dos torcedores, que sempre o ajudam a superar os desafios. No final, ele recebe um boné com a nova logo do Itaú Personnalité.

Essa é a primeira vez que o piloto da Fórmula 1 faz uma campanha na publicidade brasileira. Analistas do mercado calculam que ele deva ter recebido entre 2 e 3 milhões de dólares - talvez um pouco mais - para ser o nome da campanha.

"O Hamilton é um ídolo mundial, mas sempre demonstrou muito carinho pelo público brasileiro. O piloto possui Ayrton Senna como sua principal referência, mesmo tendo vivenciado a carreira do brasileiro quando era criança, o que mostra que ele dá valor às suas raízes. O Brasil é capítulo importante da vitoriosa carreira de Hamilton e esta ação é mais uma de sua história, afirmou Renê Salviano, CEO da Heatmap, empresa de marketing esportivo.