Há 20 anos, Vanderlei Cordeiro de Lima era empurrado e perdia o ouro nas Olimpíadas de Atenas

O atletismo nas Olimpíadas de Paris começou com a marcha atlética que deu a medalha de prata para o brasileiro Caio Bonfim na quinta-feira, 1º. Nessa edição, os brasileiros que assistirem as provas da modalidade entre os dias 2 e 11 de agosto vão poder se lembrar de um momento histórico para o esporte do Brasil: há 20 anos, Vanderlei Codeiro de Lima era empurrado pelo ex-padre irlandês Cornelius Horan na maratona dos Jogos de Atenas em 2004.

Como Vanderlei Cordeiro de Lima foi empurrado

Em 2004, as Olimpíadas aconteceram em Atenas, na Grécia. Era a terceira vez que os Jogos retornavam para o país de origem da competição. Em meio ao simbolismo trazido pelo local, em 29 de agosto, Vanderlei Cordeiro de Lima liderava a maratona de 35km e era uma das promessas de ouro para o Brasil.

Até que quando faltava apenas 7Km para cruzar a linha de chegada, Cornelius Horan empurrou Vanderlei, o tirando completamente da pista.

Com o empurrão, o atleta brasileiro perdeu a enorme vantagem frente aos adversários, mas não desistiu de concluir a prova. Ele voltou para a pista entrou na história olimpica por terminar a maratona em terceiro lugar, contrariando todas as adversidades que tiraram o seu primeiro lugar do pódio.

Reconhecimento olímpico

A imagem de Vanderlei sendo empurrado foi transmitida pelo mundo inteiro, assim como o momento que ele cruza a linha de chegada em terceiro lugar, com os braços abertos e fez com que ele se tornasse o único brasileiro a conquistar a medalha Pierre de Coubertin, uma honraria dada pelo Comitê Olímpico Internacional (COI) para aqueles com um grande espírito olímpico.

Em 2016, ele também foi o responsável por acender a pira olímpica no Rio de Janeiro em 20216.

De volta a Atenas

Em 2023, 19 anos depois do que aconteceu nos Jogos de Atenas, Vanderlei voltou para a cidade grega para repetir o percurso da maratora e aos 54 anos, terminou a prova em menos de 3h. Na ocasião, o atleta disse que "correu com honra".