Guia do Rio Open 2024: competição será repleta de estrelas mundiais; veja os favoritos

Em fevereiro, o Rio de Janeiro é a capital mundial do tênis. Neste sábado, 17, começa na Cidade Maravilhosa a décima edição do Rio Open, o maior torneio da modalidade na América do Sul. Com a presença de astros internacionais, o evento promete movimentar o Rio de Janeiro e ser lembrado como uma das maiores competições de tênis já realizadas no Brasil.

O Rio Open, um dos 13 campeonatos de nível ATP 500 do calendário internacional em 2024, começa de maneira especial já em seu line-up. Encabeça a lista de astros internacionais o espanhol Carlos Alcaraz, vencedor do US Open em 2022 e em Wimbledon em 2023. O ex-número 1 do ranking mundial jogará o Rio Open pela quarta vez na carreira, sendo finalista nas duas últimas edições. Campeão em 2022 e vice no ano passado, o tenista de apenas 20 anos de idade tentará conquistar o bicampeonato no Rio de Janeiro.

Além de Alcaraz, o outro campeão de Grand Slam que está no Rio Open é o suíço Stan Wawrinka. Ele é um dos maiores vencedores de Grand Slam da geração atual, tendo conquistado três títulos do nível. Campeão no Australian Open 2014 contra Rafael Nadal e em Roland Garros (2015) e no US Open (2016) contra Novak Djokovic, o suíço soma cinco vitórias contra tenistas número 1 do mundo em Grand Slams.

Quem também retorna ao Jockey Club Brasileiro é o britânico Cameron Norrie, atual campeão do torneio. O tenista é dono de cinco títulos do nível ATP e marcou a sua história no Rio Open não só com a conquista da taça de campeão, como também com a vontade de se envolver com a cidade do Rio de Janeiro, ficando emocionado com a visita à Rocinha na última edição. Norrie vai em busca da defesa do título no torneio, algo que jamais foi feito na história da competição brasileira.

O esquadrão internacional também terá um grande reforço da nova geração: o francês Arthur Fils, tenista do top 40 do ranking mundial, fará sua estreia no Rio Open. O atleta iniciou o ano de 2023 na 252ª posição e subiu com grandes campanhas, como a conquista do challenger de Oeiras e do seu primeiro ATP da carreira, em Lyon. Sua última temporada rendeu uma vaga para o francês no Next Gen ATP Finals, torneio que reúne as maiores promessas do ano, onde chegou até a final da competição.

Para duelar com os tenistas internacionais, o Brasil contará com ao menos quatro jogadores na chave principal. Já estão garantidos na disputa Thiago Wild, classificado diretamente pelo ranking da ATP; Thiago Monteiro e João Fonseca, convidados pela organização do Rio Open; e Gustavo Heide, campeão da Maria Esther Bueno Cup, torneio classificatório disputado em São Paulo. Este número de brasileiros, porém, pode aumentar após o qualifying. Felipe Meligeni, Matheus Pucinelli e João Lucas Reis estão confirmados na disputa classificatória.

Já na chave principal de duplas, Marcelo Demoliner e Felipe Meligeni receberam o último convite e se juntaram às duplas de Marcelo Melo, ex-número 1 do mundo, e de Rafael Matos, campeão de duplas mistas no Australian Open 2023. Mais um convite será anunciado posteriormente para o qualifying de duplas.

Este número de brasileiros, porém, pode aumentar após o qualifying. Os jogos que darão vagas na chave principal serão realizados nos dias 17 e 18, com início a partir das 16h. A disputa pelo título para a décima edição do Rio Open iniciará no dia 18, e a decisão do título acontecerá no dia 25.

Quais atletas disputarão o Rio Open 2024

Carlos Alcaraz (ESP) - 2º

Nicolas Jarry (CHI) - 18º

Francisco Cerundolo (ARG) - 21º

Marin Cilic (CRO) - 21º (ranking protegido)

Cameron Norrie (GBR) - 22º

Sebastian Baez (ARG) - 29º

Tomas Martin Etcheverry (ARG) - 32º

Laslo Djere (SRB) - 33º

Arthur Fils (FRA) - 34º

Sebastian Ofner (AUT) - 37º

Alejandro Tabilo (CHI) - 49º

Daniel Altmaier (GER) - 50º

Dusan Lajovic (SRB) - 51º

Yannick Hanfmann (GER) - 52º

Stan Wawrinka (SUI) - 56º

Roberto Carballes Baena (ESP) - 63º

Pedro Cachin (ARG) - 74º

Thiago Wild (BRA) - 77º

Bernabe Zapata Miralles (ESP) - 78º

Juan Pablo Varillas (PER) - 81º

Jaume Munar (ESP) - 82º

Federico Coria (ARG) - 84º

Albert Ramos-Vinolas (ESP) - 85º

Gustavo Heide (BRA) - WC

Onde assistir a Rio Open 2024 ao vivo?

O SporTV é a emissora oficial do Rio Open e exibe em HD todos os jogos

Datas e horários dos jogos do Rio Open 2024

17/02 e 18/02 - 16h: Qualifying

19/02 à 22/02 - 16h30 e 19h: 1ª e 2ª rodadas

23/02 - 16h: Quartas de finais

24/02 - 17h: Semifinais e final de duplas

25/02 - 17h30: Final

Quem são os campeões do Rio Open?

2014 - Rafael Nadal (ESP)

2015 - David Ferrer (ESP)

2016 - Pablo Cuevas (URU)

2017 - Dominic Thiem (AUT)

2018 - Diego Schwartzman (ARG)

2019 - Laslo Djere (SER)

2020 - Cristian Garin (CHI)

2022 - Carlos Alcaraz (ESP)

2023 - Cameron Norrie (GBR)

Trajetória de brasileiros

Em 2016, Thiago Monteiro, com apenas 21 anos, levantou a torcida ao eliminar o francês Jo-Wilfried Tsonga, então número 6 do ranking mundial, na quadra Guga Kuerten. Foi a maior vitória da carreira dele em torneios da ATP. Monteiro também alcançou as quartas de final em 2017, melhor atuação individual de um brasileiro no Rio Open.

Também em 2017, Thomaz Bellucci surpreendeu o cabeça de chave 1 e 5º do mundo, o japonês Kei Nishikori, a quem derrotou na primeira rodada do Rio Open. Ex-21º colocado no ranking mundial, Bellucci ganhou quatro títulos de ATPs, todos no saibro. Se aposentou no Rio Open no ano passado.

Já em 2019, Thiago Wild estreou na chave do ATP 500 com apenas 18 anos de idade, como campeão da Maria Esther Bueno Cup. Mas foi com o convite que ganhou em 2020 que o brasileiro mexeu com a torcida. Apenas o 206º da lista na época, salvou três match points para vencer Alejandro D. Fokina (ESP), número 90 no ranking da ATP. Com 3h50 de duração, este é até hoje o jogo mais longo da história do torneio.

Felipe Meligeni Alves, campeão da Maria Esther Bueno Cup em 2019, jogou no ano seguinte contra o favorito e então 4º da ATP, Dominic Thiem (AUT). Na quadra Guga Kuerten, ele levou o jogo para o terceiro set, dificultando a vitória do austríaco, para alegria da torcida.

João Fonseca, carioca, jogou como convidado da organização a nona edição do ATP 500, aos 16 anos. Ainda em 2023, se tornou campeão do US Open júnior e foi eleito ao final da temporada, pela Federação Internacional de Tênis (ITF), campeão mundial juvenil.

Os duplistas brasileiros Marcelo Melo e Bruno Soares, campeões de Grand Slams e ex-números 1 e 2 do mundo respectivamente em duplas, jogaram várias edições do Rio Open com parceiros diferentes. Juntos, atuaram duas vezes, em 2016 e 2019. Soares, ao lado de Jamie Murray, foi vice-campeão em 2022. Melo foi vice-campeão em 2014 ao lado de David Marrero (ESP), e em 2023 ao lado de Juan Cabal (COL).