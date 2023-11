Guardiola fala pela primeira vez sobre Diniz, possível adversário no Mundial de Clubes; veja

O técnico do Manchester City, Pep Guardiola, falou pela primeira vez de Fernando Diniz, campeão da Libertadores com o Fluminense e possível adversário no Mundial de Clubes. O espanhol elogiou o comandante da seleção e da equipe carioca e afirmou querer conhecer o "Dinizismo".

- Queria saber [como é o jogo sem posicional], talvez ele (Diniz) me conte quando nos encontrarmos. Parabéns ao Fluminense pela Libertadores, um troféu tão importante na América do Sul. Temos a semifinal antes, mas chegaremos preparados e tentaremos ganhar - disse Guardiola, à TNT Sports.

A declaração de Guardiola foi após a vitória do Manchester City por 3 a 0 diante do Young Boys pela Champions League, na última terça-feira. A equipe inglesa é líder do grupo e atual campeã do torneio, o que deu a vaga para o Mundial de Clubes.

Fluminense e Manchester City poderão se encontrar na decisão que será disputada em dezembro. Antes, as equipes entrarão em campo pelas semifinais. O Tricolor entra em campo no dia 18 de dezembro, enquanto os ingleses estreiam no dia 19. A equipe carioca pode enfrentar o Al-Ittihad, equipe do francês Karim Benzema.

Veja os confrontos do Mundial 2023

Jogo 1: Al-Ittihad x Auckland City

Al-Ittihad x Auckland City Jogo 2: Al Ahly x Vencedor do jogo 1

Al Ahly x Vencedor do jogo 1 Jogo 3: León x Urawa Reds

León x Urawa Reds Semifinal 1: Fluminense x Vencedor do Jogo 2

Fluminense x Vencedor do Jogo 2 Semifinal 2: Manchester City x Vencedor do Jogo 3

Manchester City x Vencedor do Jogo 3 Final: Vencedor Semifinal 1 x Vencedor Semifinal 2

Quais clubes estarão no Mundial 2023