Guarani x Santos: onde assistir e horário pelo Campeonato Paulista

Publicado em 18 de janeiro de 2026 às 10h51.
O Guarani e Santos se enfrentam nesta quinta-feira, 18, às 20h30, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, no interior de São Paulo. A partida é válida pela terceira rodada do Campeonato Paulista e terá transmissão na Record (TV aberta), CazéTV (YouTube), TNT (TV fechada) e HBO Max (streaming).
O Santos busca a segunda vitória na competição. Na estreia, venceu o Novorizontino por 2 a 1, de virada, na Vila Belmiro. Em seguida, perdeu por 1 a 0 para o Palmeiras, fora de casa, na Arena Barueri. O técnico Juan Pablo Vojvoda pode promover a estreia de Gabriel Menino, recém-contratado por empréstimo junto ao Atlético-MG.
Já o Guarani tenta a reabilitação após início irregular no Paulistão. As equipes se reencontram após terem se enfrentado na Série B de 2024. No estadual do ano passado, o Bugre foi eliminado na primeira fase e não chegou a encarar o Peixe.
Você pode assistir à partida online pela CazéTV (YouTube) e pela HBO Max, via streaming.
Guarani: Caíque França; Cicinho (Raphael Rodrigues), Rafael Donato, Jonathan Costa e Emerson Barbosa; William Farias, Nathan Melo e Diego Torres; Mirandinha, Guilherme Parede e Maranhão. Técnico: Matheus Costa.
Santos: Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Adonis Frías, Zé Ivaldo e Escobar; Willian Arão, João Schmidt e Rollheiser; Barreal, Gabigol e Lautaro Díaz.
Técnico: Juan Pablo Vojvoda.