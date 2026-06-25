Grupo F define adversário do Brasil no mata-mata hoje; veja horários e onde assistir

A Seleção Brasileira fica sabendo nesta quinta-feira, 25, quem será seu adversário no primeiro jogo do mata-mata da Copa do Mundo de 2026, com todos os times do Grupo F entrando em campo ao mesmo tempo.

É encerrada também a fase de grupos para as chaves D e E, confirmando mais classificados para os 16 avos de final.

Na quarta-feira, 24, o Brasil terminou a fase de grupos na liderança do Grupo C e já sabe o caminho no mata-mata: vai enfrentar o segundo colocado do Grupo F na segunda-feira, 29, às 14h, no horário de Brasília, no NRG Stadium, em Houston, pela inédita fase de 16 avos de final. Agora, resta saber qual seleção vai entrar em campo.

Quem são os possíveis adversários do Brasil no mata-mata?

O Grupo F é formado por quatro seleções: Holanda, Japão, Suécia e Tunísia.

Como o Brasil terminou em primeiro no Grupo C, vai pegar quem ficar em segundo lugar nessa chave. Pela classificação atual, os candidatos a cruzar com a seleção brasileira são Holanda, Japão ou Suécia.

Segundo projeções da Opta Analytics, o adversário mais provável do Brasil é o Japão, que tem cerca de 55% de chance de terminar em segundo no Grupo F.

Qual o horário dos jogos do Grupo F?

20h - Japão x Suécia

20h - Tunísia x Holanda

Onde assistir aos jogos do Grupo F?

Japão x Suécia : o jogo será exibido pela CazéTV, Globo, SBT, SporTV e NSports

: o jogo será exibido pela CazéTV, Globo, SBT, SporTV e NSports Tunísia x Holanda: o jogo será exibido somente pela CazéTV

Por que o Brasil enfrenta justamente o Grupo F?

O cruzamento entre os grupos C e F é definido previamente pelo chaveamento da Copa.

Pela tabela, o vencedor do Grupo C — caso do Brasil — enfrenta o segundo colocado do Grupo F.

Já o vencedor do Grupo F encara o segundo colocado do Grupo C, que foi o Marrocos, em Monterrey, no México, na mesma data.

Que horas é o jogo do Brasil no mata-mata?

O jogo da seleção brasileira na fase de 32 avos de final será na segunda-feira, 29, às 14h, no horário de Brasília, em Houston, nos Estados Unidos.

É a primeira partida eliminatória do Brasil na Copa — a partir dela, qualquer derrota elimina.

Quais seleções do Grupo F nunca foram campeãs?

Nenhuma das quatro seleções do Grupo F já venceu uma Copa do Mundo. A Holanda é a que chegou mais perto, com três finais perdidas (1974, 1978 e 2010).

Japão e Suécia nunca passaram das semifinais — a melhor campanha sueca foi o vice em 1958, em casa. A Tunísia nunca havia avançado da fase de grupos em participações anteriores.