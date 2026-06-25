Grupo F define adversário do Brasil no mata-mata hoje; veja horários e onde assistir

(Lars Baron/Getty Images/AFP)
Repórter
Publicado em 25 de junho de 2026 às 08h13.
A Seleção Brasileira fica sabendo nesta quinta-feira, 25, quem será seu adversário no primeiro jogo do mata-mata da Copa do Mundo de 2026, com todos os times do Grupo F entrando em campo ao mesmo tempo.
É encerrada também a fase de grupos para as chaves D e E, confirmando mais classificados para os 16 avos de final.
Na quarta-feira, 24, o Brasil terminou a fase de grupos na liderança do Grupo C e já sabe o caminho no mata-mata: vai enfrentar o segundo colocado do Grupo F na segunda-feira, 29, às 14h, no horário de Brasília, no NRG Stadium, em Houston, pela inédita fase de 16 avos de final. Agora, resta saber qual seleção vai entrar em campo.
O Grupo F é formado por quatro seleções: Holanda, Japão, Suécia e Tunísia.
Como o Brasil terminou em primeiro no Grupo C, vai pegar quem ficar em segundo lugar nessa chave. Pela classificação atual, os candidatos a cruzar com a seleção brasileira são Holanda, Japão ou Suécia.
Segundo projeções da Opta Analytics, o adversário mais provável do Brasil é o Japão, que tem cerca de 55% de chance de terminar em segundo no Grupo F.
O cruzamento entre os grupos C e F é definido previamente pelo chaveamento da Copa.
Pela tabela, o vencedor do Grupo C — caso do Brasil — enfrenta o segundo colocado do Grupo F.
Já o vencedor do Grupo F encara o segundo colocado do Grupo C, que foi o Marrocos, em Monterrey, no México, na mesma data.
O jogo da seleção brasileira na fase de 32 avos de final será na segunda-feira, 29, às 14h, no horário de Brasília, em Houston, nos Estados Unidos.
É a primeira partida eliminatória do Brasil na Copa — a partir dela, qualquer derrota elimina.
Nenhuma das quatro seleções do Grupo F já venceu uma Copa do Mundo. A Holanda é a que chegou mais perto, com três finais perdidas (1974, 1978 e 2010).
Japão e Suécia nunca passaram das semifinais — a melhor campanha sueca foi o vice em 1958, em casa. A Tunísia nunca havia avançado da fase de grupos em participações anteriores.